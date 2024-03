A sinfonia da inovação: como um empreendedor brasileiro está revolucionando a música com IA

Uma das melhores partes do meu trabalho como diretor de inteligência artificial aqui na EXAME é poder conversar com brasileiros visionários, pioneiros na criação de soluções de IA dentro de suas áreas de atuação. Dessa vez conheci o Geraldo Ramos, fundador da Music.AI.

Pontualmente, Geraldo apareceu na tela, falando diretamente de Salt Lake City, emanando simpatia e entusiasmo. Depois das cordialidades iniciais, pedi que ele me contasse um pouco sobre sua história. Com um sorriso no rosto, Geraldo começou a narrar sua jornada, desde os primeiros contatos com computadores ainda na infância, graças à influência de sua mãe, uma engenheira civil que migrou para a área de computação nos anos 1990.

Geraldo compartilhou suas experiências como o "sobrinho que faz sites" na adolescência, sua primeira empresa aos 16 anos, as conexões com os Estados Unidos desde cedo, a venda de sua empresa de hospedagem, a mudança para os EUA, o casamento com uma americana que acelerou seu processo de imigração, até chegar à fundação da Music.AI.

Fascinado, ouvi Geraldo explicar como a Music.AI tem revolucionado a indústria musical, oferecendo ferramentas inovadoras para músicos e produtores no mundo inteiro. Com cerca de 90 colaboradores, a maioria baseada no Brasil, a empresa já levantou impressionantes US$ 10 milhões em investimentos.

Geraldo Ramos: criador da Music.AI

Mergulhamos então em uma discussão instigante sobre o futuro da música. Geraldo compartilhou sua visão de como a inteligência artificial pode se tornar uma poderosa aliada no processo criativo, ao invés de uma ameaça. Ele ressaltou o potencial das ferramentas da Music.AI para impulsionar a produtividade e expandir as possibilidades criativas dos profissionais da música.

Nossa conversa fluiu de forma leve e envolvente, pontuada por demonstrações ao vivo das tecnologias da Music.AI. Geraldo mostrou, com entusiasmo contagiante, como a plataforma permite manipular elementos de uma música, gerar arranjos, criar modelos de voz sintéticos e muito mais.

Durante nossa conversa, ficou claro que a história de Geraldo e da Music.AI é um testemunho do imenso potencial dos empreendedores brasileiros. Seu sucesso é uma prova de que, com paixão, dedicação e inovação, podemos não apenas competir globalmente, mas liderar a transformação de setores inteiros.

Espero sinceramente que a trajetória de Geraldo sirva de inspiração para mais brasileiros seguirem esse caminho, abraçando a inovação e a tecnologia como ferramentas para moldar o futuro. Uma das minhas missões como Chief Artificial Intelligence Officer da EXAME é dar visibilidade às empresas brasileiras mais inovadoras e ajudá-las a se tornarem pioneiras no uso de inteligência artificial em suas áreas de atuação.

Se você é um líder empresarial com uma visão inovadora e deseja explorar o potencial transformador da IA em seu setor, vamos conversar. Juntos podemos colocar o Brasil na vanguarda da revolução tecnológica, celebrando e apoiando visionários como Geraldo Ramos, que estão redefinindo as fronteiras do possível.

Afinal, cada história de sucesso como a da Music.AI não apenas nos enche de orgulho, mas também nos mostra que o futuro é brilhante para aqueles que têm a coragem de perseguir seus sonhos e abraçar a inovação. Podemos construir um ecossistema empresarial mais dinâmico, criativo e preparado para os desafios e oportunidades da era digital.

Ao final de nossa conversa, eu estava não apenas impressionado com as realizações de Geraldo e da Music.AI, mas também inspirado por sua visão otimista do futuro. Ficou claro para mim que, com empreendedores como Geraldo à frente, a interseção entre tecnologia e criatividade tem um futuro brilhante pela frente.