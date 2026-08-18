A nova aposta de R$ 130 milhões da VLI para tirar ferro-gusa de Minas Gerais

A VLI começou a transportar ferro-gusa de Minas Gerais para o Espírito Santo por uma nova rota ferroviária, em uma operação que recebeu R$ 130 milhões em investimentos.

O corredor usa a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) para levar a carga até os terminais da Vports, no Espírito Santo. O projeto foi desenvolvido pela VLI em parceria com a Vports e a Multilift.

No porto, o ferro-gusa poderá ser embarcado em navios com capacidade de até 55 mil toneladas. O calado dos terminais permite receber embarcações maiores, o que pode reduzir o custo por tonelada nas exportações.

A operação tenta resolver também um velho problema da logística ferroviária: evitar que os trens façam a viagem de volta vazios. No sentido contrário, o corredor deverá transportar cerca de 30 mil toneladas de coque por mês.

A nova rota se soma ao Corredor Leste da VLI, que conecta o Triângulo Mineiro ao sistema portuário capixaba pela Ferrovia Centro-Atlântica e movimenta cerca de 28 milhões de toneladas por ano.

Carga pesada

O novo corredor entra em operação em um momento de aumento das exportações brasileiras de ferro-gusa.

O Brasil embarcou 4 milhões de toneladas do produto em 2025, alta de quase 8% em relação ao ano anterior e o maior volume da série recente, segundo dados do Ministério da Indústria. As vendas movimentaram R$ 8,9 bilhões no ano.

Minas Gerais está no centro desse mercado. O estado exportou 2,84 milhões de toneladas no ano passado, equivalentes a cerca de 70% de todo o ferro-gusa vendido pelo Brasil ao exterior. Em valores, foram R$ 6,2 bilhões.

O principal destino são os Estados Unidos. Em 2025, o país comprou cerca de 3,36 milhões de toneladas de ferro-gusa brasileiro — mais de 80% de tudo o que o Brasil exportou.

Essa concentração também virou um risco para os produtores. As incertezas comerciais com os Estados Unidos levaram empresas brasileiras a buscar outros mercados. As vendas para a Itália, por exemplo, saltaram de cerca de 500 toneladas em 2024 para mais de 127 mil toneladas no ano passado. A Argentina comprou 139 mil toneladas, quase nove vezes o volume de 2024.

Mais R$ 600 milhões nas ferrovias

O projeto ocorre enquanto a VLI amplia sua atuação ferroviária em Minas Gerais e no Espírito Santo.

A companhia também está investindo cerca de R$ 600 milhões para operar como Agente Transportador Ferroviário de Cargas (ATF-C) na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Os recursos estão sendo destinados à compra de locomotivas e vagões, adaptações operacionais e contratações nos dois estados. “Buscamos continuamente alternativas que gerem valor para toda a cadeia, conectando diferentes modais e ampliando a competitividade dos nossos clientes”, afirma Aroldo Cecílio, gerente-geral comercial da VLI para os segmentos industriais e minerais.