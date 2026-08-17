Casas Bahia: Por que varejista optou pelo caminho mais difícil da recuperação judicial
Varejista anunciou R$ 17,3 bilhões em dívidas a serem reestruturadas e cita piora do ambiente macroeconômico
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08:46.
Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 10:09.
A Casas Bahia entrou em recuperação judicial nesta segunda-feira, 17, com R$ 17,3 bilhões em dívidas. O pedido abre caminho para a companhia tentar destravar cerca de R$ 2 bilhões que estão contingenciados em processos judiciais — metade em disputas trabalhistas e metade em questões fiscais —, apurou o EXAME Insight.
O acesso a esses recursos foi um dos principais motivos para a empresa optar pela recuperação judicial. Na recuperação extrajudicial, caminho adotado anteriormente pela varejista, os valores contingenciados continuariam bloqueados à espera de decisões da Justiça.
Crise que se arrasta
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com