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Trackfy WakeCap compra startup de Singapura para conectar IA ao planejamento de grandes obras

Com a compra da Frontline, companhia passa a reunir em uma única plataforma duas etapas que normalmente funcionam de forma isolada: o planejamento dos projetos e os dados gerados durante a execução

Túlio Cerviño, CEO da Trackfy (Trackfy/Divulgação)
Túlio Cerviño, CEO da Trackfy (Trackfy/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 09:02.

A startup brasileira Trackfy WakeCap, plataforma de monitoramento de funcionários em tempo real  para a indústria, anunciou nesta quarta-feira, 5, a aquisição da singapurense Frontline, especializada em planejamento de grandes obras com inteligência artificial. O valor da transação não foi divulgado.

Com o negócio, a companhia passa a reunir em uma única plataforma duas etapas que normalmente funcionam de forma isolada: o planejamento dos projetos e os dados gerados durante a execução das obras. "Ao integrar essa inteligência operacional aos modelos de planejamento da Frontline, conectamos o planejamento ao comportamento real das operações de campo, permitindo decisões mais rápidas, precisas e ajustadas com base em dados ao longo de todo o projeto", afirma Tulio Cerviño, CEO para a América Latina e vice-presidente global de Operações Industriais da Trackfy WakeCap.

A tecnologia da Frontline permite que equipes de engenharia simulem diferentes cenários e validem cronogramas antes do início das obras. Na prática, a aquisição transforma a Trackfy WakeCap em uma plataforma que acompanha toda a jornada de um projeto industrial, desde o planejamento até a execução em campo, com cronogramas e operações continuamente atualizados com dados em tempo real.

Dinheiro arábe

A aquisição ocorre em um momento de forte expansão dos investimentos em infraestrutura na Arábia Saudita, de onde vem a WakeCap, que prevê destinar quase US$ 1 trilhão a projetos de construção e desenvolvimento urbano até 2030.

Antes da operação, a Trackfy WakeCap já monitorava cerca de 50 mil trabalhadores simultaneamente em projetos avaliados em mais de US$ 120 bilhões, acumulando 150 milhões de horas de trabalho monitoradas. Entre os clientes e projetos atendidos estão Saudi Aramco, Petrobras, Vale, Gerdau, Braskem, NEOM, Qiddiya e King Salman Park. "O maior problema das construções e operações nunca foi a falta de dados. É a discrepância entre o planejamento e o que acontece no campo", afirma Hassan Albalawi, cofundador e CEO da WakeCap.

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Pedro Gil

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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com

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