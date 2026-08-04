EXCLUSIVO: Zig, de gestão de bares, busca comprador em negócio de até R$ 1 bilhão

A Zig, plataforma brasileira de tecnologia para pagamentos, gestão e consumo em bares, restaurantes e grandes eventos, colocou uma eventual venda da companhia no radar. Fontes ouvidas pelo EXAME Insight afirmam que os acionistas buscam um negócio avaliado em mais de R$ 1 bilhão, embora estimativas de mercado apontem um valuation próximo de R$ 700 milhões.

Nos últimos meses, representantes da empresa procuraram potenciais compradores estratégicos. Entre eles, o iFood despontava como o candidato mais natural. A combinação faria sentido: enquanto o iFood domina o delivery, a Zig construiu uma posição relevante na gestão do consumo presencial em bares, restaurantes e eventos.

As conversas chegaram a avançar, mas perderam força. Hoje, segundo fontes, o iFood não demonstra interesse em seguir com uma eventual aquisição. As tratativas continuam apenas em torno de possíveis parcerias envolvendo a Zoop, empresa de infraestrutura financeira do grupo, e a Sympla, plataforma de ingressos da Prosus, mesma controladora do iFood.

O principal obstáculo é financeiro. A Zig reúne investidores como Kaszek, Across Capital, Cloud9 Capital e Endeavor Catalyst e captou mais de R$ 265 milhões desde 2024. Os acionistas defendem um valuation superior a R$ 1 bilhão, patamar considerado elevado por potenciais compradores ouvidos pelo mercado.

Mais restaurante, menos delivery

O eventual interesse do iFood na Zig se encaixaria em uma estratégia mais ampla da companhia. Com cerca de 80% do mercado brasileiro de delivery, o grupo passou a concentrar esforços na construção de um ecossistema para restaurantes, ampliando sua atuação para além da entrega de refeições.

Nos últimos anos, o iFood acelerou a expansão de seu ecossistema para restaurantes. Depois da aquisição da Anota AI, em 2022, a companhia investiu nas plataformas de gestão OPDV, Saipos e 3S Checkout, adquiriu a divisão de software para alimentação da Videosoft e comprou a Advolve, especializada em inteligência artificial para marketing. Em 2026, reforçou a operação presencial com a aquisição da Get In, plataforma de reservas.

Na avaliação de Jean Pontara, fundador da J. Pontara Consultoria, a Zig complementaria esse movimento. "A Zig se especializou na leitura dos dados do salão, um ativo estratégico para um mercado em que o iFood busca ampliar sua presença" diz.

Ainda assim, o consultor afirma que o grupo tem preferido aquisições menores e mais baratas, capazes de ampliar funcionalidades específicas sem exigir desembolsos bilionários.

Essa estratégia de consolidação também aumenta a dependência dos estabelecimentos em relação ao ecossistema do iFood. "É um modelo que facilita a entrada de novos empreendedores, mas também eleva o custo de migrar para outros fornecedores conforme o negócio amadurece", alerta o consultor.

O que dizem as empresas

Procurada, a Zig afirmou, em nota, que mantém conversas com o iFood e outras empresas, classificando as tratativas como uma prática comum no mercado. A companhia acrescentou que, até o momento, não houve discussão sobre valores. O iFood preferiu não comentar.