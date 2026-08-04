Ex-CEO da Alpargatas mira R$ 1 bilhão com 'Mounjaro dos cães', que já atraiu 40 mil interessados

Roberto Funari, que foi CEO da Alpargatas entre 2019 e 2023, trocou de "calçados". O empresário, que antes vendia chinelos, foi para o mundo pet. Por meio de sua holding, a Viepet, a aposta agora é emagrecer cachorros.

Funari espera ter uma caminhada mais suave à frente da Wigow, startup brasileira de suplementos para pets lançada em 2025 como primeiro negócio da Viepet. A empresa vai lançar, em setembro, uma espécie de "Mounjaro" para cães. E já tem fila de espera. Mais de 40 mil tutores de animais já se cadastraram para adquirir a medicação de controle de peso dos pets.

A expectativa é que a linha de emagrecimento contribua para que a Wigow alcance, em três anos, R$ 1 bilhão em faturamento. Esse valor equivale a 15% do potencial mercado de novos suplementos caninos no país, que deve alcançar R$ 7 bilhões até 2029.

A meta, se atingida, vai transformar em migalhas os R$ 8 milhões que a Wigow investiu no desenvolvimento da marca e na produção do suplemento.

Excesso de petisco

Segundo pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), em 2020, somente na cidade de São Paulo, de um total de 285 cães analisados, 40,5% tinham prevalência combinada de sobrepeso e obesidade. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi maior em cadelas e em cães castrados.

Apesar da comparação com medicamentos usados por pessoas que buscam perder peso, o suplemento nutricional da Wigow não é remédio e foi desenvolvido exclusivamente para cães. A formulação reúne L-carnitina, proteínas de salmão, fibras e sais minerais, ingredientes que auxiliam no metabolismo energético, promovem maior sensação de saciedade e contribuem para o controle alimentar dos pets. "Os cães vivem mais tempo, passam mais horas dentro de casa e fazem menos atividade física. Ao mesmo tempo, muitos recebem petiscos em excesso e porções maiores do que realmente necessitam”, afirma a médica-veterinária Ivelize da Costa Mello, responsável pelo desenvolvimento da fórmula.

Mercado em expansão

O mercado pet brasileiro movimenta cerca de R$ 75 bilhões por ano, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abinpet). Desse total, R$ 41 bilhões vêm da venda de alimentos industrializados para cães e gatos, segmento que responde por mais da metade do faturamento da indústria. Já os produtos veterinários representam R$ 8 bilhões.

O Brasil também concentra uma das maiores populações de animais de estimação do mundo. São cerca de 160 milhões de pets, o que coloca o país na terceira posição global, atrás apenas de Estados Unidos e China. Desse total, 66 milhões são cães.