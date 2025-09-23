O palpite inusitado de Jakurski para o novo presidente do Fed

Ao que tudo indica, nem Donald Trump sabe ainda quem vai assumir a presidência do Federal Reserve a partir de maio, quando termina o mandato de Jerome Powell. Mas André Jakurski tem seu ‘palpite educado’ – e fora da caixa.

“Dependendo da situação econômica chegando perto da mudança de presidência, eu acho que o [Stephen] Miran tem chance. Ele está batendo muito o bumbo de que os juros têm que ficar em 2%, 2,5% e o Trump gosta dessa música”, disse em painel no Macro Day do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de Exame).

Recém-indicado por Donald Trump, Miran foi o voto dissidente na última reunião do Fomc, que cortou os juros em 25 pontos-base, advogando por um corte mais forte, de 50 bps.

Num encontro ontem no Economic Club de Nova York, ele foi enfático ao dizer que a política monetária atual coloca em risco a taxa de emprego e defendeu a tese de que mudanças em imigração, tarifas, tributação e regulação trouxeram para baixo a taxa neutra de juros da economia americana.

O fundador da JGP argumenta que Trump está mal nas pesquisas e deve perder o controle da Câmara nas eleições de mid-terms no próximo ano – e, por isso, pode tomar medidas mais drásticas.

“Dizer que o Fed não é político é um erro, principalmente à medida que a dívida aumenta na velocidade que está aumentando”, afirmou.

Para ele, o governo vai ser obrigado a ‘fazer gol de mão’ – mudando por exemplo a forma como é estruturada a dívida pública para alongá-la e permitir que o déficit que está próximo dos 7% do PIB seja financiado pela poupança interna. “O Fed vai ser forçado a fazer mudanças, a lançar dívida longa”, disse.

“Acho que o Trump gosta de fazer as coisas para valer. O Miran foi colocado ali, já está aprovado pelo Senado... A chance não é zero”, ponderou Jakurski.

Antes, o gestor já tinha dito que via economia americana desacelerando, mas relativamente aquecida e chamou atenção para os riscos de um corte de juros muito agressiva.

“O mercado precifica uma queda maior que o Fed. Não sei se essa é uma expectativa racional: ou está prevendo uma recessão por um novo chairman muito benevolente”, disse.

Alavancando sua experiência de década no mercado, ele fez um alerta: “Só vi duas vezes o Fed baixar a taxa de juros com as ações de bancos e bolsa na máxima histórica. Aconteceu em 1995 e 1996 – e tivemos uma balha na bolsa que foi além do ano 2000.”

No mesmo painel, André Esteves também ofereceu seu palpite premium sobre a mudança no Fed: o sócio-fundador do BTG Pactual aposta em Kevin Hassett, com o ex-diretor do Fed Kevin Warsh também correndo por fora.

Mas arrematou: “Se há uma coisa que Trump provou nesses meses do governo é de que nada tem chance zero de acontecer.”