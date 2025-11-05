Cobasi acelera enquanto espera o Cade — e prepara ‘dia 1’ para fusão com a Petz

Há mais de um ano e meio, a Cobasi opera em modo de espera.

Anunciada em abril de 2024 e com os documentos definitivos assinados no mês de agosto seguinte, a fusão com a Petz está levando bem mais tempo que o esperado para ter o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O CEO Paulo Nassar segue confiante na aprovação até o fim do ano, o prazo máximo para que o tribunal dê seu veredicto.

Mas engana-se quem pensa que a maratona antitruste esteja sendo uma distração. A Cobasi vem entregando resultados robustos neste ano, com ganhos nas vendas e da rentabilidade, apesar do ambiente mais desafiador do Brasil dos juros a 15% ao ano da concorrência cada vez maior com as plataformas de ecommerce.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT direto no seu Whatsapp

No segundo trimestre de 2025, a Cobasi viu sua receita líquida aumentar 12,4%, acima do crescimento do mercado, com aumento de 8,4% nas vendas das unidades abertas há mais de 12 meses — no melhor desempenho do indicador em mais de um ano.

A margem EBITDA chegou a 11,3%, um salto de 5,3 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior, graças em grande parte a um pente-fino geral nas despesas que vem sendo conduzido há dois anos. (A título de comparação, na Petz, a mesma margem foi de 7,8%).

“Desde meados de 2023, estamos fazendo um processo de análise para aumento de produtividade, com muita automatização de processos, o que destrava muita mão de obra para outras atividades”, diz Nassar.

As economias vieram de diversas áreas, do marketing às renegociações de aluguéis. “Não teve bala de prata, foi um conjunto de iniciativas que está rendendo frutos neste ano.”

Filho do fundador Rames Nassar e com a barriga no balcão desde a primeira loja em 1985, o empresário não esconde os desafios de conduzir a equipe em meio à ansiedade gerada por grandes movimentos de M&A.

“Mas, independentemente da fusão, mantivemos a disciplina em manter a tração e as entregas no dia a dia, mantemos o time super engajado e comprometido.”

Na frente do ecommerce

Do lado das vendas, o segundo trimestre marcou uma recuperação importante no ritmo de crescimento das vendas, depois de trimestres seguidos de aumentos de, no máximo, um dígito baixo na receita e nas vendas mesmas lojas.

Além da integração de de lojas da rede Mundo Pet, que atua no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, adquirida em 2023, a redução da ruptura — produtos que o cliente não encontra em loja — também teve papel crucial, bem como a competitividade de preços, diz Nassar.

Num momento em que as plataformas de ecommerce vem avançando também no mercado pet, o omnicanalidade da Cobasi tem se mostrado um diferencial relevante. Hoje, 40% do faturamento da companhia já vêm do digital, que tem 99% das entregas feitas a partir das lojas físicas.

“Isso ajuda a rentabilizar muito o ponto fisico. Mas, mais importante que isso, faz com que 75% a 80% das entregas cheguem em até duas horas. É uma velocidade que players como Amazon e Mercado Livre não conseguem entregar na mesma escala.”

A Cobasi tem áreas preparadas para serviços veterinários e estética em 95% das lojas, no modelo de franquias da Pet Anjo, que vem ganhando tração e já tem 129 unidades.

A área de jardinagem é outra frente relevante, representando 10% do faturamento, e deve ser uma das frentes de integração com a Petz, diz Nassar.

“Somos o quarto maior cliente Holambra do país. Essa expertise deve ser replicada em algumas lojas da Petz, onde fizer sentido”, diz.

Confiança na aprovação

Nassar será o CEO da nova companhia combinada, e diz já tem série de planos prontos para a nova companhia. Ele ainda não abre iniciativas específicas, no aguardo do aval do Cade, mas dá a entender que a morosidade do processo está permitindo deixar o terreno pronto para o dia 1 após a conclusão da fusão.

“Queremos capturar as sinergias com a maior rapidez possível. O plano é que as eficiências destravem oportunidades de redução de custos, que nos permitirão concorrer de forma mais eficiência, reduzindo preços para os consumidores”, diz.

A Superintendência Geral do Cade, a área técnica do órgão, chegou a dar aval para a operação em junho, mas a concorrente Petlove recorreu e a decisão vai ser levada a plenário.

No cerne da disputa, está a definição do mercado relevante para a transação. A Petlove argumenta que os pequenos e médios estabelecimentos não deveriam ser considerados concorrentes diretos da Cobasi e da Petz, que estão na categoria de ‘megastores’ e, portanto, a concorrência deveria ser olhada apenas na categoria de grandes lojas especializadas.

Nassar é categórico: “Todos os relatórios especializados, dados de terceiros, testes de mercado realizados pelo próprio Cade e nossa vivência de 40 anos mostram que o mercado de produtos pet é variado, pulverizado e conta com diversos players com grande capacidade competitiva”, diz.

“As pesquisas de mercado informam de forma consistente que os pequenos e médios pet shops de bairros continuam sendo o canal mais utilizado pelos consumidores.”

Nesse sentido, a expectativa é que a fusão seja aprovada até 30 de dezembro, prazo final para o veredicto do orgão de defesa da concorrência. A expectativa é que o tribunal julgue a operação até a última sessão do ano, prevista para o dia 10 de dezembro, diz o executivo. Há ainda a possibilidade de que haja reuniões extraordinárias nas duas semanas seguintes.

Com o aval do Cade, a expectativa é de mais 30 dias para a conclusão da operação, entre as burocracias para publicação em Diário Oficial, ajustes da operação.

Na transação já anunciada, a Petz, hoje listada em bolsa, será incorporada pela Cobasi, que já tem seu registro de companhia aberta e inclusive site de relação com investidores

A certeza da aprovação é tanta que Nassar já cancelou as férias e os compromissos do começo do ano. “Sempre vou a NRF [feira internacional de varejo que acontece anualmente em Nova York]. Este ano, recebi o convite para 26 de janeiro, mas já declinei: o foco total será, finalmente, nessa integração.”