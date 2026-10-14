'IA torna mais difícil criar empresas bilionárias', diz Uri Levine, fundador do Waze

RESUMO ＋ Uri Levine, cofundador do aplicativo de navegação Waze, afirma que a inteligência artificial facilita a criação de startups, mas torna mais difícil construir empresas bilionárias ao multiplicar a concorrência. O empreendedor lança uma escola online exclusiva para o Brasil, com aulas em vídeo e sessões ao vivo. Para ele, startups brasileiras que buscam liderança global devem se internacionalizar desde o início.

A inteligência artificial tornou mais fácil construir uma startup — e mais difícil transformá-la em uma empresa bilionária. Essa é a avaliação de Uri Levine, cofundador do Waze. Se a tecnologia permite desenvolver produtos com menos gente e em menos tempo, também multiplica os concorrentes que disputam a atenção dos clientes. “Construir é mais fácil. Mas, assim como você, existem outras 100 pessoas fazendo isso”, diz, em entrevista exclusiva ao EXAME Insight.

Levine calcula que, se começasse o Waze hoje, talvez precisasse de cinco ou seis engenheiros para fazer o trabalho de uma equipe de 30. A facilidade de desenvolver um produto, porém, reforça a ideia que dá título ao seu livro “Apaixone-se pelo problema, não pela solução”, lançado em 2023 pela editora Citadel: antes de construir, é preciso entender quem precisa daquilo. “As pessoas não se importam com o que você faz. Elas se importam com o que você faz por elas", diz.

Agora, o empreendedor quer levar essa experiência aos fundadores brasileiros. Levine está lançando uma escola online voltada exclusivamente ao Brasil, com aulas em vídeo e sessões ao vivo. A escolha do país, afirma, combina conhecimento do mercado e vontade de retribuir. “O Brasil me ajudou a ter sucesso com o Waze e o Moovit, e meus livros vendem mais no Brasil do que em outros países.”

O interesse vem acompanhado de uma provocação: para Levine, o tamanho do mercado brasileiro ajuda a criar empresas grandes, mas pode dificultar o surgimento de líderes globais. Ao passar anos conquistando clientes no país, as startups consolidam uma cultura local e chegam ao exterior quando os concorrentes já estão estabelecidos.

Na entrevista abaixo, ele explica essa visão, discute os efeitos da IA sobre o empreendedorismo e revisita a venda do Waze ao Google por US$ 1,1 bilhão. Confira os principais trechos.

Se você começasse o Waze hoje, o que faria de diferente? Como a IA mudaria a construção da empresa? A empresa inteira seria diferente, porque o Waze exigia um grande esforço de engenharia. Quando começamos, havia empresas que faziam apenas um aplicativo de navegação. Nós também fazíamos isso. Havia empresas dedicadas apenas à criação de mapas. Nós também fazíamos isso. E havia empresas que apenas coletavam informações de trânsito. Nós fazíamos isso também. Fazíamos muitas coisas. Por um lado, isso facilitava o trabalho; por outro, exigia muito da engenharia. Se tínhamos 30 engenheiros, talvez hoje precisássemos de cinco ou seis. Com menos pessoas, toda a organização fica menor e muito mais eficiente em comunicação e em outros aspectos. Acho que não estamos longe de ver empresas muito bem-sucedidas com equipes de dez pessoas ou até menos. A chegada ao mercado também seria mais rápida, assim como os ciclos de aperfeiçoamento. Quando o desenvolvimento de produtos acelera tanto, todo o resto acaba acelerando também.

Estamos vivendo uma bolha de IA? Você vê semelhanças com ciclos anteriores de investimento em tecnologia? A IA é uma revolução maior do que a maioria das revoluções que já vimos. O iPhone foi uma grande revolução: colocou um computador em nossas mãos. Hoje, a maioria das pessoas passa pelo menos cinco horas por dia no smartphone. Antes disso, tivemos a internet e o computador pessoal. Podemos voltar ainda mais, às ferrovias — São Paulo se tornou uma grande cidade por causa dos trens —, aos carros e aos aviões. A IA vai transformar muitas coisas, mais do que as tecnologias anteriores, porque vai mudar várias indústrias ao mesmo tempo. Não apenas os produtos. As pessoas já usam o ChatGPT para obter informações antes mesmo de recorrer ao Google. A forma como buscamos informações está mudando drasticamente. Isso vale tanto para o consumidor quanto para a maneira como desenvolvemos produtos e construímos empresas em diferentes áreas. Uma pesquisa de mercado que antes levava meses pode passar a levar dias ou até horas. Em algumas áreas, as mudanças são tão profundas que toda a indústria será transformada. Para mim, a transformação de uma indústria, ou a ruptura de um mercado, acontece quando mudamos comportamentos. Ou, se preferir, quando muda a economia do negócio: se o custo ou o preço cai drasticamente, muitas coisas mudam.

A IA vai facilitar a criação de empresas bilionárias com equipes menores e menos capital? Não. Vai ficar mais difícil. Construir é mais fácil. Criar um protótipo é mais fácil. Você pode criar um protótipo em duas semanas. Mas, assim como você, existem outras 100 pessoas fazendo isso. Começar pela construção do produto está se tornando um comportamento comum, e o desafio passa a ser conquistar a atenção do cliente. Como usuário, você ouve 100 histórias do tipo: “Olha o que eu construí em duas semanas”. Por isso, começar pelo problema e se apaixonar por ele se torna ainda mais importante. Só assim você talvez consiga conquistar a atenção do cliente. Se você conquistar a confiança e a atenção dos clientes e criar valor, terá muito sucesso. Mas a maioria das startups que começam hoje constrói alguma coisa acreditando que basta construir para os clientes aparecerem. Não é assim. Toda semana recebo um e-mail de uma startup oferecendo gestão de carteira de investimentos. Imagine cinquenta empresas entrando no mercado com a mesma proposta: “Você é um pequeno investidor e, até agora, era pequeno demais para ter um assessor financeiro. Posso oferecer um assessor financeiro com IA”. Existem outras 500 ou 100 empresas como você. Você não vai conquistar a atenção dos clientes, porque o mercado está saturado de ofertas semelhantes.

Por que o Brasil não produz mais empresas de tecnologia com liderança global, apesar de ter um mercado consumidor tão grande? Não é apesar disso. É por causa disso. Se eu começasse uma startup no Brasil, por exemplo em Porto Alegre, começaria por lá. Depois de conseguir alguma tração, iria para São Paulo, que é uma cidade maior, depois para o Rio, Belo Horizonte e outras regiões metropolitanas. É um país grande, com 220 milhões de pessoas. Quando eu me tornasse líder de mercado, duas coisas teriam acontecido. Primeiro, a maioria dos outros mercados já teria seus próprios concorrentes e líderes. Segundo, a cultura da minha empresa seria brasileira, não global. Você olha o mapa e pensa: “Vamos conquistar a Argentina ou a Colômbia”. Mas o Brasil é muito maior. Você aumenta o mercado que pode atender em 10% ou 20%, algo pouco significativo. Não vai se tornar um líder global seguindo esse caminho. Entrar nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental será muito desafiador. Por isso, a maioria das empresas que se tornaram bem-sucedidas no Brasil não conseguiu ganhar escala fora do país. Se pensarmos na empresa de tecnologia mais bem-sucedida do Brasil, o Nubank, cerca de 90% do negócio está no país. A empresa começa a atuar no México, na Colômbia e também nos Estados Unidos, mas faz isso depois de se tornar um participante muito grande no Brasil. Tornar-se um grande participante nos Estados Unidos exige uma trajetória completamente diferente. É muito difícil. Em geral, vemos líderes globais surgirem nos Estados Unidos ou em países pequenos, como Israel, Suécia e Estônia. Não vemos grandes líderes globais surgirem no Brasil, mas também não na Alemanha, na Itália, na França, na Rússia, no Japão ou no México. Uma startup que começa em um mercado grande, se for bem-sucedida, tende a se tornar líder desse mercado. Talvez se expanda para a região, mas tem menos chances de se tornar global. Se você quer ser global, precisa pensar nisso desde o primeiro dia.

O que podemos fazer para mudar essa realidade? O Brasil é um mercado muito grande. Você pode criar uma empresa muito bem-sucedida aqui. Se for para os Estados Unidos, provavelmente vai fracassar. Você não está preparado para aquele mercado e não captou capital suficiente para competir lá. Se eu tivesse de escolher entre uma chance maior de me tornar líder no Brasil e uma chance muito pequena de me tornar líder global, não sei qual escolheria. Se quisermos mudar isso, primeiro precisamos entender o desafio. Na trajetória em que encontramos a adequação entre produto e mercado e depois buscamos escala, precisaríamos buscar a expansão global muito cedo, em vez de apenas ganhar escala. Segundo: a maioria dos grandes unicórnios brasileiros que começa a se internacionalizar vai para Argentina, Colômbia ou México. É um movimento regional. Nenhum desses mercados é grande o suficiente em comparação com o Brasil. Deveríamos olhar para mercados maiores, como a Indonésia e, na verdade, a Ásia em geral. Os mesmos desafios que temos no Brasil ou na América Latina também existem na Ásia. Ali há oportunidades de fazer a empresa crescer muito mais, em vez de apenas acrescentar 20% ao mercado que ela pode atender. Mas não pensamos nisso porque começamos no Brasil. Passamos dez anos nos tornando líderes aqui e, depois, olhamos ao redor: Colômbia, México e Argentina. Esses são os três principais mercados regionais. Se você passar a década seguinte se tornando líder em todos eles, talvez nem tenha dobrado o mercado que pode atender.

O que faz uma startup valer bilhões de dólares: tecnologia, execução, modelo de negócio ou o tamanho do problema que resolve? O problema reflete o tamanho da oportunidade. Se é um problema grande, como o trânsito, se a frequência de uso é alta ou se afeta muitas pessoas, então, caso você tenha sucesso, terá muito sucesso. Para mim, tudo começa pelo problema. Encontre um problema que valha a pena resolver e depois valide esse problema. Pergunte a si mesmo: quem tem esse problema? Se você for a única pessoa no planeta com ele, não vale a pena seguir adiante. Mas, se muitas pessoas o tiverem, o próximo passo é conversar com elas e entender como percebem o problema. Só depois você começa a pensar na solução. Albert Einstein disse certa vez que, se tivesse uma hora para resolver um problema, passaria 55 minutos investigando o problema e apenas cinco pensando nas soluções. Entender a percepção do problema é a parte mais importante. Depois que você entende isso, sabe o que fazer.

Você costuma dizer que os empreendedores devem se apaixonar pelo problema, não pela solução. Quais são os maiores erros dos fundadores? Mais da metade das startups fracassa porque não resolveu nenhum problema. Constroem algo que ninguém se importa. Essa é a principal razão para o fracasso. As pessoas não se importam com o que você faz. Elas se importam com o que você faz por elas. Se você resolve um problema delas, elas se importam. Se não resolve, não se importam.

Se você tivesse 100 milhões para investir hoje, em quais setores ou problemas se concentraria? Para mim, não se trata do setor. Trata-se de criar valor. Existem muitas áreas em que podemos criar valor. A boa notícia é que existem muitos problemas. A má notícia também é que existem muitos problemas. Se você criar muito valor, terá sucesso. Não importa se é uma fintech que diz que as pessoas não estão poupando o suficiente para a aposentadoria e, por isso, terão dificuldades no futuro. Isso é verdade e é um dos maiores problemas. Mas não é um problema imediato. Exige disciplina, e as pessoas não querem ter disciplina. Se você me disser que se trata de oferecer serviços médicos em áreas rurais, sim, é um problema que vale a pena considerar. Se for agricultura e alimentação no Brasil, a agricultura é muito importante por causa dos recursos naturais que o país tem. Todos esses são bons mercados. Mas, para mim, é muito simples: toda a jornada empreendedora trata de criação de valor. Se você criar muito valor, terá muito sucesso. Concentre-se na criação de valor, não em saber se terá sucesso. Se criar valor, terá sucesso.

Olhando para a venda do Waze ao Google, você ainda acredita que foi a decisão certa? O Waze poderia ter se tornado uma empresa independente muito maior? Quando você toma uma decisão, não sabe como teria sido escolher outro caminho. Se você me perguntar se o Waze hoje valeria muito mais de US$ 1,1 bilhão, a resposta é: com certeza. Mas não sabemos se ele teria se tornado o que é hoje. A melhor coisa é tomar a decisão certa. A segunda melhor é tomar a decisão errada. A pior é não tomar decisão nenhuma. Quando você decide, é isso. Você não sabe como seriam os outros caminhos. Se olharmos hoje e virmos como o Waze é bem-sucedido, não apenas no Brasil, mas praticamente em todo lugar, ele valeria muito mais de US$ 1,1 bilhão. Mas, quando você avalia decisões que tomou no passado, precisa voltar no tempo, considerar o que sabia naquela época e perguntar: “Eu tomaria a mesma decisão com o que sabia naquele momento?”. Não: “Eu tomaria a mesma decisão hoje?”. Hoje você sabe muitas outras coisas e pode tomar uma decisão diferente. Com o que sabíamos naquela época, aquele era o maior preço já pago por um aplicativo. O Google era nosso maior concorrente. Uma aquisição como aquela fazia todo o sentido, por isso dissemos sim. Se você me perguntar se, sabendo o que sei hoje, eu teria tomado aquela decisão, provavelmente não. Mas não podemos mudar o passado.