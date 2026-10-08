Grupo Leste entra em data center de US$ 1,75 bilhão nos EUA

RESUMO ＋ O Grupo Leste, gestora brasileira de investimentos alternativos, participa como coinvestidor de um projeto de data centers de US$ 1,75 bilhão em Ohio, nos Estados Unidos, apurou a publicação EXAME Insight. Desenvolvido com a gestora americana Harrison Street, o campus terá quatro edifícios, capacidade de 324 MW e contrato de locação de 15 anos. A conclusão é prevista em quatro anos.

O Grupo Leste, gestora brasileira de investimentos alternativos com mais de US$ 4,5 bilhões no portfólio, participa como coinvestidor de um projeto de data centers de US$ 1,75 bilhão em Ohio, nos Estados Unidos, apurou o EXAME Insight.

Desenvolvido em parceria com a gestora americana Harrison Street, o campus terá quatro edifícios e capacidade total de 324 megawatts (MW). Toda a área já está locada para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, em um contrato de 15 anos.

A operação prevê US$ 400 milhões em capital próprio, majoritariamente de investidores institucionais americanos. Uma parcela será oferecida à base de investidores brasileiros do Leste por meio de um fundo dedicado ao projeto, com aporte mínimo de US$ 2,5 milhões.

O horizonte estimado do investimento é de quatro anos, período previsto para a construção do campus. A estratégia é vender o empreendimento a um investidor institucional americano depois de concluído e em operação, já gerando receita de aluguel.

Contrato assinado

A empresa que ocupará o complexo não teve o nome revelado. No mercado, a estimativa é que a locatária seja a Nvidia, fabricante de chips que vem ampliando sua atuação no financiamento e na viabilização de infraestrutura para inteligência artificial.

Em agosto, a Nvidia concordou em destinar até US$ 105 bilhões para viabilizar outro complexo de data centers em Ohio, que será alugado pela OpenAI. Localizado no condado de Pike, o projeto prevê até 8 gigawatts de capacidade, com os primeiros 800 MW programados para entrar em operação até 2028. A instalação será construída e operada pela SB Energy, empresa apoiada pelo SoftBank.

A incorporação ficará a cargo da Panattoni, empresa especializada no desenvolvimento de imóveis industriais e de infraestrutura. A companhia já entregou mais de 90 projetos para a mesma empresa de tecnologia que ocupará o campus, segundo interlocutores. Os quatro edifícios somarão aproximadamente 81 mil metros quadrados e seguirão o modelo powered shell, no qual as estruturas são preparadas para receber os equipamentos e a infraestrutura tecnológica do ocupante.

Tese do negócio

A tese do investimento combina a demanda por capacidade computacional, impulsionada pela inteligência artificial e pela computação em nuvem, com um contrato de locação de longo prazo. A disponibilidade de energia e a baixa vacância de imóveis desse tipo na região também estão entre os fundamentos considerados pelos investidores.

Para o Leste, a operação amplia o acesso de sua base brasileira ao mercado imobiliário ligado à infraestrutura digital americana. A participação se concentra no desenvolvimento do imóvel que abrigará o data center, com a receita de aluguel contratada e a venda do ativo como estratégia de saída.