Getnet troca CEO no Brasil e traz executiva de volta para comandar operação

A Getnet, empresa de meios de pagamentos do Santander, vai trocar o comando da operação brasileira.

Cristiane Nogueira foi escolhida para assumir como CEO no lugar de Cassio Schmitt, que está há quase cinco anos à frente da companhia. A mudança depende do aval do Banco Central, o que é esperado para outubro.

Schmitt permanece no cargo até a conclusão da transição e, depois, seguirá no conselho de administração da Getnet.

Para Cristiane, será um retorno à casa. A executiva já passou mais de três anos pela Getnet Brasil e acumula mais de nove anos no Santander. No currículo, também estão BankBoston, Banco Safra e Punto, da Edenred. Ao todo, são mais de 25 anos no mercado financeiro e de pagamentos.

A executiva assume em um momento de competição cada vez mais acirrada no mercado de adquirência, pressionado pelo avanço de fintechs e pela disputa por margens, serviços e relacionamento com os lojistas. A missão será avançar na oferta de soluções para além das tradicionais maquininhas e acelerar o crescimento da operação brasileira. “Nosso foco será dar continuidade a essa jornada de crescimento, fortalecendo nossa capacidade de inovar e de entregar soluções que apoiem o desenvolvimento dos nossos clientes”, afirma Cristiane.

Schmitt deixa a cadeira de CEO, mas não a Getnet. “Tenho muito orgulho do que construímos juntos e sigo no Conselho de Administração com a certeza de que a companhia está bem estruturada para os próximos capítulos dessa evolução”, diz.

Sobre a Getnet Brasil

A Getnet atua no mercado de pagamentos na América Latina e na Península Ibérica, com operações no Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguai, Espanha e Portugal. A companhia atende desde lojistas até plataformas e facilitadores de pagamento, com serviços para transações em lojas físicas e no comércio eletrônico, além de processamento, prevenção a fraudes e produtos financeiros.

Em 2025, a Getnet processou € 238 bilhões em 10,5 bilhões de transações para uma base de 1,2 milhão de clientes. A companhia afirma ser a maior adquirente da América Latina em número de transações e estar entre as dez maiores do mundo. No Brasil, tem sua principal posição competitiva no comércio eletrônico.