Primeiro unicórnio de games do Brasil, Wildlife Studios compra portfólio de empresa irmã do iFood

RESUMO ＋ A desenvolvedora e publicadora brasileira de jogos móveis Wildlife Studios efetivou a aquisição do PK XD e de outros títulos da Afterverse, estúdio criado pela empresa Movile em 2019. Com a transação, o portfólio da Wildlife alcança 6 bilhões de downloads, enquanto a Afterverse mantém sua independência e a operação do PK XD.

A Wildlife Studios, conhecida por ser o primeiro unicórnio de games brasileiro, ao ser avaliada em US$ 1,3 bilhão, em 2019, após um aporte do fundo americano Benchmark Capital, efetivou a aquisição do PK XD e outros jogos publicados e de propriedade da empresa Afterverse, que conta com mais de 1 bilhão de downloads. O valor do negócio não foi anunciado.

A Afterverse foi criada em 2019 pela Movile, então controladora do iFood. Com estes novos ativos, o portfólio da Wildlife chega a 6 bilhões de downloads em todo o mundo. A transação coloca em prática a estratégia da companhia de adquirir jogos e estúdios com potencial de crescimento para combinar com sua capacidade de publicação, tecnologia e aquisição de usuários.

“O desenvolvimento de jogos próprios continua sendo o principal motor de crescimento da Wildlife. As aquisições ampliam nossas oportunidades ao permitir que também invistamos em títulos criados por outros estúdios, nos quais enxergamos potencial para contribuir”, afirma Guilherme Major, CFO da Wildlife.

O PK XD é um jogo de mundo aberto que combina interação social, personalização e minigames. Os jogadores podem criar avatares, construir e decorar casas, cuidar de pets virtuais e explorar seu universo com amigos. Disponível para iOS e Android, o título já realizou colaborações com marcas consagradas como Hello Kitty, Ursinhos Carinhosos e Miraculous Ladybug.

O que muda na prática?

A Wildlife é a nova proprietária dos jogos desenvolvidos e publicados pela Afterverse, em destaque o PK XD e a Afterverse permanecerá como um estúdio independente, responsável pelo desenvolvimento e pela operação deste título, sob o comando de seus fundadores Guilherme Martins e Rodolfo Reis.

“Queremos que o PK XD continue surpreendendo os jogadores com novas possibilidades de criar, explorar e se divertir com os amigos. Para esse próximo capítulo, buscamos um parceiro que compartilhasse a nossa ambição para o jogo e encontramos isso na Wildlife”, afirma Rodolfo Reis, cofundador da Afterverse.

Fundada no Brasil em 2011, a Wildlife Studios é uma empresa global que desenvolve e publica jogos e aplicativos para dispositivos móveis. Seu portfólio inclui títulos como Tennis Clash, Sniper 3D, Zooba e PK XD que somam mais de 6 bilhões de downloads em todo o mundo.