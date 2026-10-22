Primeiro unicórnio de games do Brasil, Wildlife Studios compra portfólio de empresa irmã do iFood
Companhia efeitovu nesta quinta-feira, 22, a aquisição do PK XD e outros jogos de propriedade da empresa Afterverse, que nasceu dentro do Grupo Movile, então controlador do gigante do delivery
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:21.
Última atualização em 22 de outubro de 2026 às 10:39.
RESUMO ＋
A desenvolvedora e publicadora brasileira de jogos móveis Wildlife Studios efetivou a aquisição do PK XD e de outros títulos da Afterverse, estúdio criado pela empresa Movile em 2019. Com a transação, o portfólio da Wildlife alcança 6 bilhões de downloads, enquanto a Afterverse mantém sua independência e a operação do PK XD.
A Wildlife Studios, conhecida por ser o primeiro unicórnio de games brasileiro, ao ser avaliada em US$ 1,3 bilhão, em 2019, após um aporte do fundo americano Benchmark Capital, efetivou a aquisição do PK XD e outros jogos publicados e de propriedade da empresa Afterverse, que conta com mais de 1 bilhão de downloads. O valor do negócio não foi anunciado.
A Afterverse foi criada em 2019 pela Movile, então controladora do iFood. Com estes novos ativos, o portfólio da Wildlife chega a 6 bilhões de downloads em todo o mundo. A transação coloca em prática a estratégia da companhia de adquirir jogos e estúdios com potencial de crescimento para combinar com sua capacidade de publicação, tecnologia e aquisição de usuários.
“O desenvolvimento de jogos próprios continua sendo o principal motor de crescimento da Wildlife. As aquisições ampliam nossas oportunidades ao permitir que também invistamos em títulos criados por outros estúdios, nos quais enxergamos potencial para contribuir”, afirma Guilherme Major, CFO da Wildlife.
O PK XD é um jogo de mundo aberto que combina interação social, personalização e minigames. Os jogadores podem criar avatares, construir e decorar casas, cuidar de pets virtuais e explorar seu universo com amigos. Disponível para iOS e Android, o título já realizou colaborações com marcas consagradas como Hello Kitty, Ursinhos Carinhosos e Miraculous Ladybug.
O que muda na prática?
A Wildlife é a nova proprietária dos jogos desenvolvidos e publicados pela Afterverse, em destaque o PK XD e a Afterverse permanecerá como um estúdio independente, responsável pelo desenvolvimento e pela operação deste título, sob o comando de seus fundadores Guilherme Martins e Rodolfo Reis.
“Queremos que o PK XD continue surpreendendo os jogadores com novas possibilidades de criar, explorar e se divertir com os amigos. Para esse próximo capítulo, buscamos um parceiro que compartilhasse a nossa ambição para o jogo e encontramos isso na Wildlife”, afirma Rodolfo Reis, cofundador da Afterverse.
Fundada no Brasil em 2011, a Wildlife Studios é uma empresa global que desenvolve e publica jogos e aplicativos para dispositivos móveis. Seu portfólio inclui títulos como Tennis Clash, Sniper 3D, Zooba e PK XD que somam mais de 6 bilhões de downloads em todo o mundo.
'Perguntas frequentes'
O que a Wildlife Studios comprou da Afterverse? ＋
A Wildlife Studios adquiriu o PK XD e outros jogos publicados e pertencentes à Afterverse. O valor da transação não foi informado no texto.
O que muda para a Afterverse após a aquisição? ＋
A Afterverse permanecerá como um estúdio independente e continuará responsável pelo desenvolvimento e pela operação do PK XD. O estúdio seguirá sob o comando dos fundadores Guilherme Martins e Rodolfo Reis.
O que é o PK XD? ＋
O PK XD é um jogo de mundo aberto para iOS e Android que combina interação social, personalização e minigames. O título permite criar avatares, decorar casas, cuidar de pets virtuais e explorar o universo com amigos.
Por que a Wildlife Studios adquiriu os jogos da Afterverse? ＋
A aquisição faz parte da estratégia da Wildlife Studios de comprar jogos e estúdios com potencial de crescimento e combiná-los com sua capacidade de publicação, tecnologia e aquisição de usuários. Segundo Guilherme Major, CFO da Wildlife, a estratégia permite investir também em títulos criados por outros estúdios.
Quantos downloads a Wildlife Studios acumula após a aquisição? ＋
O portfólio da Wildlife Studios alcança mais de 6 bilhões de downloads em todo o mundo após a incorporação dos novos ativos. Entre os títulos da empresa estão Tennis Clash, Sniper 3D, Zooba e PK XD.
Quem criou a Afterverse? ＋
A Afterverse foi criada em 2019 pela Movile, então controladora do iFood. O estúdio acumula mais de 1 bilhão de downloads.
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Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.