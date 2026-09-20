Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Bilionárias gaúchas: quais são e quanto faturam as 10 maiores empresas do Rio Grande do Sul

A Gerdau lidera com R$ 69,9 bilhões e as dez juntas somam R$ 197 bilhões; veja lista completa

Fábrica de vergalhões da Gerdau, em Sapucaia do Sul/RS (Tamires Kopp/Exame)

Fábrica de vergalhões da Gerdau, em Sapucaia do Sul/RS (Tamires Kopp/Exame)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 08h32.

Priorizar nos meus resultados Google

Do Rio Grande do Sul nasceram empresas que fabricam ônibus montados na África do Sul, na China e no México, produzem biodiesel certificado para o mercado da Califórnia e plantam algodão na Bahia.

A lista das maiores empresas do estado atravessa siderurgia, bancos, agronegócio, energia elétrica e moda.

Neste 20 de setembro, Dia do Gaúcho, a EXAME reuniu o faturamento de 2025 das dez maiores companhias do estado. O critério é a receita líquida. Somadas, as dez movimentaram 197,2 bilhões de reais no ano passado.

"É a combinação de capital privado bem administrado, cooperativismo forte e diversificação setorial, com uma cultura empresarial que não se abate diante da adversidade. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 6,5% do PIB brasileiro e por quase 14% do PIB agropecuário nacional. São números como esses que mostram por que e o quanto a força gaúcha importa para o Brasil inteiro", diz Samuel Barros, doutor em Administração e Professor do Ibmec.

No topo está a Metalúrgica Gerdau, com 69,8 bilhões de reais. A siderúrgica fatura mais que a segunda e a terceira colocadas juntas, e mais de oito vezes o que fatura a décima. Em 2025, vendeu 11,63 milhões de toneladas de aço, alta de 5,9% sobre 2024.

Quais são as 10 maiores empresas do Rio Grande do Sul

  1. Metalúrgica Gerdau (siderurgia) — 69,8 bilhões de reais
  2. Banrisul (banco) — 21,7 bilhões de reais
  3. Banco Cooperativo Sicredi (crédito cooperativo) — 20,6 bilhões de reais
  4. 3tentos (agronegócio) — 16,4 bilhões de reais
  5. Lojas Renner (moda e varejo) — 15,8 bilhões de reais
  6. Randoncorp (bens de capital) — 13,1 bilhões de reais
  7. RGE Sul (energia elétrica) — 12,3 bilhões de reais
  8. Be8 (bioenergia) — 10 bilhões de reais
  9. Marcopolo (bens de capital) — 9 bilhões de reais
  10. SLC Agrícola (agronegócio) — 8,5 bilhões de reais

Gerdau: da fábrica de pregos ao topo do ranking

A maior empresa gaúcha começou com um negócio quebrado. Em 29 de dezembro de 1900, a fábrica de pregos Pontas de Paris, de Porto Alegre, foi posta à venda depois de não resistir às dívidas. O comprador foi João Gerdau, imigrante alemão que havia desembarcado no porto de Rio Grande em 1869 e passado três décadas entre o comércio e o transporte no interior do estado. Ele registrou a nova firma na Junta Comercial em 16 de janeiro de 1901.

O aço só apareceu quase meio século depois. Em 1946, com a morte de Hugo Gerdau, filho do fundador, o genro Curt Johannpeter assumiu a direção. Dois anos mais tarde, a fábrica de pregos comprou a Siderúrgica Riograndense. Em 1957, veio a usina de Sapucaia do Sul.

Hoje a companhia opera em dez países e é a maior produtora de aço longo das Américas. A família Gerdau Johannpeter mantém o controle por meio da Metalúrgica Gerdau, e a sede social segue em Porto Alegre.

O ranking mostra uma economia que cresceu para fora

Sete das dez maiores gaúchas vendem para fora do estado ou do país, e foi de lá que veio o crescimento de 2025.

Na Marcopolo, os negócios internacionais responderam por 45,4% da receita líquida, contra 36,3% em 2024. A fabricante de Caxias do Sul avançou na produção local dos ônibus G8 na África do Sul, na China e no México, e fez a primeira exportação da divisão de trens, com três composições entregues ao Chile.

A vizinha Randoncorp viveu o mesmo movimento. A receita subiu 10,3%, para 13,1 bilhões de reais, sustentada pela expansão internacional.

No agronegócio, o vetor foi a safra. A 3tentos cresceu 28% em receita e registrou lucro de 808,7 milhões de reais, recorde no ano em que completou 30 anos. A SLC Agrícola fechou com receita recorde e lucro de 565,2 milhões de reais. A Be8 cresceu 36% e chegou a 10 bilhões de reais, puxada pela compra de usinas em Mato Grosso, no Piauí e no Pará.

A exceção da lista é a Lojas Renner, única empresa que vende direto ao consumidor final. Foram 34 inaugurações em 2025 e um lucro líquido de 1,5 bilhão de reais.

Acompanhe tudo sobre:GerdauBanrisulRennerRandonRio Grande do Sul

Mais de Negócios

'A próxima TV brasileira': eles vão transformar gigantes do YouTube em um negócio de R$ 100 milhões

Leilão tem ágio de 90% após 144 lances pelo CentroSul de Florianópolis

Mari Saad deixa Mascavo e vai à Justiça: entenda os direitos de um sócio majoritário

De olho em empresas médias: número de search funds cresce 16 vezes no Brasil em 10 anos

Mais na Exame

Casual

O McFish do uísque: por que a Johnnie Walker ressuscitou o Green Label

Carreira

Times felizes podem fracassar. O que importa é outra coisa

Inteligência Artificial

Entenda de uma vez por todas como o ChatGPT está invadindo sistemas

Negócios

'A próxima TV brasileira': eles vão transformar gigantes do YouTube em um negócio de R$ 100 milhões