No M&A de software, Vela LatAm, da canadense Constellation, compra GTI

RESUMO ＋ A Vela LatAm, divisão operacional da Vela Software, grupo internacional de software da canadense Constellation, fechou em 2026 a aquisição da Gestión en Tecnología e Información (GTI), empresa costa-riquenha de soluções para faturamento eletrônico e meios de pagamento. A sétima aquisição da Vela LatAm na América Latina no ano preservará a marca, a gestão e a autonomia da GTI. O valor não foi divulgado.

A Vela LatAm, subsidiária da canadense Constellation, fechou a aquisição da Gestión en Tecnología e Información (GTI), empresa da Costa Rica especializada em soluções de software para faturamento eletrônico e meios de pagamento. Será a sétima aquisição da companhia na América Latina em 2026. O valor do negócio não foi anunciado.

Apesar da aquisição, a GTI manterá sua marca, sua estrutura de gestão e sua autonomia operacional. Os fundadores e a atual equipe executiva continuarão à frente das atividades diárias, enquanto os contratos, os níveis de serviço e os canais de suporte técnico existentes permanecerão inalterados para os clientes. “Estamos muito entusiasmados em iniciar esta nova etapa com o Grupo Vela. Encontramos um parceiro que compartilha nossos valores e acredita no potencial da nossa equipe. O mais importante para os clientes é que nada muda no dia a dia: continuaremos oferecendo as mesmas soluções, com o mesmo nível de excelência, agora com o respaldo de um grupo global de tecnologia”, afirma Alejandro Montalvo, fundador da GTI.

A operação faz parte da estratégia da Vela LatAm de apoiar empresas de software com operações consolidadas e potencial de crescimento, preservando suas características e seu conhecimento de mercado. A proposta é combinar a experiência e a proximidade dessas companhias com seus clientes aos recursos e às práticas de uma estrutura internacional. “Ficamos profundamente impressionados com a qualidade de seu software, a lealdade de seus clientes e a dedicação de sua equipe. Nosso objetivo não é promover uma reestruturação, mas oferecer as ferramentas e a estabilidade necessárias para que a empresa continue crescendo de forma sustentável nas próximas décadas”, afirma Paulo Felipe Martins, CEO do Grupo Vela LatAm.

Consolidadora

A Vela LatAm é uma divisão operacional da Vela Software, grupo internacional de software da Constellation, que reúne empresas de tecnologia. Neste ano, a companhia anunciou a aquisição de seis empresas na América Latina — cinco no Brasil e uma na Argentina —, além da GTI.

No mercado brasileiro, a lista inclui a Onegreen, especializada em tecnologia para licenciamento ambiental, e três empresas de software fiscal: Alfasig, Alpino Tecnologia e ERP Praeter. Em agosto, o grupo anunciou a compra da Cobmais, desenvolvedora de soluções para gestão e recuperação de crédito.

A expansão regional ganhou uma nova frente em outubro, com a aquisição da Axoft, dona do Tango Software, que marcou a entrada da Vela LatAm na Argentina. Fundada em 1988, a empresa de sistemas de gestão empresarial atende mais de 79 mil empresas e tem mais de 300 funcionários.

O modelo do grupo é comprar empresas de software para mantê-las no portfólio por prazo indeterminado, preservando, em geral, suas marcas, equipes e autonomia operacional. No caso da Onegreen, a operação foi integrada à Ius Natura, que já fazia parte do grupo.