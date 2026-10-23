Na Casas Bahia, recuperação judicial abre caminho para crédito novo

RESUMO ＋ A varejista Grupo Casas Bahia espera fechar em até 30 dias sua primeira rodada de financiamento DIP após o avanço da recuperação judicial, apurou a publicação EXAME Insight. A negociação mais avançada prevê R$ 200 milhões com o banco Itaú Unibanco, mas ao menos outras duas operações serão necessárias para sustentar a atividade.

A recuperação judicial do Grupo Casas Bahia e outras nove empresas deve finalmente destravar operações de financiamento para a operação. A expectativa é fechar a primeira rodada em até 30 dias, apurou o EXAME Insight com fontes próximas ao negócio. A companhia negocia mais de uma linha de financiamento DIP (debtor-in-possession financing) com instituições financeiras.

A mais avançada delas é com o Itaú Unibanco no valor de R$ 200 milhões, segundo a coluna Pipeline, do Valor Econômico. Será a primeira tranche. Pelo menos outras duas operações como essa serão necessárias para manter a operação em dia. Há negociações com pelo menos cinco instituições financeiras, além do Itaú.

A ideia inicial era levantar cerca de R$ 1 bilhão em uma única operação DIP, o que tornaria a operação mais complexa do ponto de vista operacional junto à instituição financeira. Por isso uma primeira rodada menor.

O DIP serve para fornecer liquidez imediata para a empresa pagar despesas essenciais do dia a dia, como folha de pagamento, fornecedores críticos e energia.

Stay period

O deferimento mantém a decisão anterior que antecipou os efeitos do chamado stay period, período em que determinadas cobranças e execuções contra as empresas ficam suspensas para permitir a negociação com os credores.

Em 19 de agosto, a Justiça havia concedido parcialmente uma tutela cautelar para impedir o vencimento antecipado de contratos motivado pelo pedido de recuperação judicial, vedar retenções extraordinárias de recebíveis e determinar a manutenção de entregas de mercadorias em trânsito e de contratos considerados essenciais.

Em 28 de agosto, a juíza antecipou os efeitos do período de suspensão de 180 dias, diante do risco de danos provocado por bloqueios judiciais de aproximadamente R$ 9 milhões realizados após o ajuizamento do pedido.

Origem da crise

O Grupo Casas Bahia apresentou o pedido de recuperação judicial em agosto de 2026, com um passivo de aproximadamente R$ 17,3 bilhões.

A iniciativa ocorreu após uma tentativa anterior de reestruturação financeira fora dos tribunais. Em 2024, a empresa renegociou cerca de R$ 4,1 bilhões em dívidas bancárias por meio de uma recuperação extrajudicial, mas a operação não foi suficiente para solucionar o desequilíbrio financeiro.

Com o novo processo, a varejista busca reorganizar seu passivo e, entre outros objetivos, tentar liberar cerca de R$ 2 bilhões contingenciados em processos judiciais, além de negociar contratos com fornecedores em condições mais favoráveis.

A empresa atribui suas dificuldades financeiras a uma combinação de fatores, incluindo desafios na integração das operações, investimentos em tecnologia, logística e digitalização e o aumento do custo do financiamento em um ambiente de juros elevados.

Segundo a companhia, a operação está relacionada a mais de 20 mil empregos diretos e atende mais de 105 milhões de consumidores no país. A expectativa é avançar na reestruturação das dívidas preservando o funcionamento do negócio.