Na Casas Bahia, recuperação judicial abre caminho para crédito novo
Companhia negocia mais de uma linha de financiamento DIP com instituições financeiras
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07:00.
Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 07:37.
RESUMO ＋
A varejista Grupo Casas Bahia espera fechar em até 30 dias sua primeira rodada de financiamento DIP após o avanço da recuperação judicial, apurou a publicação EXAME Insight. A negociação mais avançada prevê R$ 200 milhões com o banco Itaú Unibanco, mas ao menos outras duas operações serão necessárias para sustentar a atividade.
A recuperação judicial do Grupo Casas Bahia e outras nove empresas deve finalmente destravar operações de financiamento para a operação. A expectativa é fechar a primeira rodada em até 30 dias, apurou o EXAME Insight com fontes próximas ao negócio. A companhia negocia mais de uma linha de financiamento DIP (debtor-in-possession financing) com instituições financeiras.
A mais avançada delas é com o Itaú Unibanco no valor de R$ 200 milhões, segundo a coluna Pipeline, do Valor Econômico. Será a primeira tranche. Pelo menos outras duas operações como essa serão necessárias para manter a operação em dia. Há negociações com pelo menos cinco instituições financeiras, além do Itaú.
A ideia inicial era levantar cerca de R$ 1 bilhão em uma única operação DIP, o que tornaria a operação mais complexa do ponto de vista operacional junto à instituição financeira. Por isso uma primeira rodada menor.
O DIP serve para fornecer liquidez imediata para a empresa pagar despesas essenciais do dia a dia, como folha de pagamento, fornecedores críticos e energia.
Stay period
O deferimento mantém a decisão anterior que antecipou os efeitos do chamado stay period, período em que determinadas cobranças e execuções contra as empresas ficam suspensas para permitir a negociação com os credores.
Em 19 de agosto, a Justiça havia concedido parcialmente uma tutela cautelar para impedir o vencimento antecipado de contratos motivado pelo pedido de recuperação judicial, vedar retenções extraordinárias de recebíveis e determinar a manutenção de entregas de mercadorias em trânsito e de contratos considerados essenciais.
Em 28 de agosto, a juíza antecipou os efeitos do período de suspensão de 180 dias, diante do risco de danos provocado por bloqueios judiciais de aproximadamente R$ 9 milhões realizados após o ajuizamento do pedido.
Origem da crise
O Grupo Casas Bahia apresentou o pedido de recuperação judicial em agosto de 2026, com um passivo de aproximadamente R$ 17,3 bilhões.
A iniciativa ocorreu após uma tentativa anterior de reestruturação financeira fora dos tribunais. Em 2024, a empresa renegociou cerca de R$ 4,1 bilhões em dívidas bancárias por meio de uma recuperação extrajudicial, mas a operação não foi suficiente para solucionar o desequilíbrio financeiro.
Com o novo processo, a varejista busca reorganizar seu passivo e, entre outros objetivos, tentar liberar cerca de R$ 2 bilhões contingenciados em processos judiciais, além de negociar contratos com fornecedores em condições mais favoráveis.
A empresa atribui suas dificuldades financeiras a uma combinação de fatores, incluindo desafios na integração das operações, investimentos em tecnologia, logística e digitalização e o aumento do custo do financiamento em um ambiente de juros elevados.
Segundo a companhia, a operação está relacionada a mais de 20 mil empregos diretos e atende mais de 105 milhões de consumidores no país. A expectativa é avançar na reestruturação das dívidas preservando o funcionamento do negócio.
'Perguntas frequentes'
Quanto o Grupo Casas Bahia pretende captar com financiamento DIP? ＋
O Grupo Casas Bahia negocia uma primeira operação de R$ 200 milhões com o Itaú Unibanco, segundo a coluna Pipeline, do Valor Econômico. De acordo com fontes ouvidas pelo EXAME Insight, ao menos outras duas operações serão necessárias para manter a atividade em dia.
Quando deve sair o primeiro financiamento DIP da Casas Bahia? ＋
A expectativa é concluir a primeira rodada de financiamento DIP em até 30 dias, segundo fontes próximas ao negócio ouvidas pelo EXAME Insight. O Grupo Casas Bahia negocia com pelo menos cinco instituições financeiras, além do Itaú Unibanco.
Para que serve o financiamento DIP? ＋
O financiamento DIP fornece liquidez imediata a empresas em recuperação judicial. Os recursos podem cobrir despesas essenciais, como salários, pagamentos a fornecedores críticos e energia.
Qual é a dívida do Grupo Casas Bahia na recuperação judicial? ＋
O Grupo Casas Bahia apresentou o pedido de recuperação judicial em agosto de 2026 com passivo de aproximadamente R$ 17,3 bilhões. Em 2024, a varejista já havia renegociado cerca de R$ 4,1 bilhões em dívidas bancárias por meio de uma recuperação extrajudicial.
O que é o stay period da recuperação judicial da Casas Bahia? ＋
O stay period é o intervalo em que determinadas cobranças e execuções contra as empresas ficam suspensas para permitir negociações com credores. A Justiça antecipou em 28 de agosto os efeitos desse período de 180 dias após bloqueios judiciais de aproximadamente R$ 9 milhões.
O que provocou a crise financeira do Grupo Casas Bahia? ＋
Segundo o Grupo Casas Bahia, as dificuldades resultam de desafios na integração das operações, investimentos em tecnologia, logística e digitalização e do aumento do custo dos financiamentos em um cenário de juros elevados. A empresa busca reorganizar o passivo, liberar cerca de R$ 2 bilhões contingenciados em processos judiciais e renegociar contratos com fornecedores.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com