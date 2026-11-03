Com fundo de R$ 120 milhões, gestoras Emet e B.Real preparam projetos para data centers
Primeiro empreendimento será no Rio de Janeiro; gestoras negociam terrenos em São Paulo e no Ceará, com investimento previsto de R$ 1 bilhão nos três projetos
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11:14.
Última atualização em 3 de novembro de 2026 às 11:19.
A Emet Capital e a B.Real Capital vão investir R$ 120 milhões no desenvolvimento imobiliário de data centers no Brasil. As gestoras concluíram nesta terça-feira, 3, a captação do fundo Data Brasil Infra FIP junto a investidores estratégicos.
O primeiro investimento já tem endereço. Será em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O empreendimento será concluído até 2030. Além deste, há outras duas regiões mapeadas, no Ceará e em São Paulo, com terrenos em negociação. A demanda total, considerando os três projetos, deve atingir R$ 1 bilhão.
Para dar vazão ao montante, o Data Brasil Infra FIP deve abrir nova janela de captação no primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa é levantar mais R$ 100 milhões. As gestoras estimam outras três janelas de captação no futuro.
Mudança de paradigma
A tese desenvolvida pelas gestoras fundamenta-se no reenquadramento do ativo perante os investidores globais: o mercado de capitais passou a enxergar o data center não como um simples equipamento de tecnologia, mas como um imóvel de infraestrutura crítica. Nessa dinâmica de mercado, as gestoras assumem o papel de proprietárias e desenvolvedoras de "powered lands" — terrenos estrategicamente localizados e dotados de garantia de acesso a redes elétricas de alta potência.
Provedores, hyperscalers e empresas de IA entram na operação como tomadores finais do produto imobiliário. Essa relação é firmada por meio de contratos de locação de longo prazo, no modelo built-to-suit.
O pipeline do fundo abrange nove projetos distribuídos por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Centro-Oeste e Nordeste, somando uma capacidade total projetada de 3.5 GW e estimativa de R$ 2,5 bilhões em investimentos nos próximos três anos.
O Brasil já concentra cerca de 48% de toda a capacidade instalada de data centers na América Latina, segundo dados da consultoria imobiliária JLL. "A grande chave de valor e oportunidade no mercado de data centers hoje está na infraestrutura de energia e na localização do terreno. A construção de uma nova subestação elétrica ou a obtenção de outorgas de conexão de alta capacidade pode levar mais de dois anos", diz Raffael Faustino, diretor da Emet Capital. "O data center vive hoje o mesmo movimento que observamos nos galpões logísticos classe A há uma década: pouca oferta qualificada para uma demanda estrondosa."
Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), projetos do setor estimam que os investimentos em tecnologias digitais e infraestrutura no país podem movimentar até R$ 2 trilhões até 2029. “No Brasil, o crescimento encontra desafios adicionais, como as novas regras de conexão, restrição de disponibilidade de energia em regiões estratégicas e a necessidade de reduzir cada vez mais o prazo de implantação de novos projetos", diz Alison Takano, CEO da B.Real Capital.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com