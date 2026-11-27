A CVC Corp reformulou completamente sua infraestrutura digital em preparação para a Black Friday, usando inteligência artificial para desenvolver mais de 86% do novo código. O projeto foi concluído em apenas quatro meses, muito abaixo do tempo tradicional, sem aumento de investimentos. A empresa busca integrar vendas online e presenciais para maximizar conversões e ticket médio.

Em um setor historicamente pressionado pela disputa entre agências puramente digitais e redes tradicionais, a CVC Corp decidiu antecipar sua maior aposta tecnológica do ano para a semana da Black Friday. Trata-se da reconstrução completa da infraestrutura digital da companhia, executada internamente em pouco mais de quatro meses, um projeto que, no modelo tradicional, consumiria mais de dois anos.

Sob o comando do CEO, Fábio Mader, e da liderança tecnológica de Bob Rossato, vice-presidente de Digital e Tech, a companhia recorreu à inteligência artificial não apenas como interface para o consumidor, mas como motor de produção de software. Mais de 86% do código da nova plataforma foi desenvolvido com o suporte de IA, sem aumento de CAPEX e com investimento abaixo do orçamento original. "Não importa se o cliente compra no site, no aplicativo, no WhatsApp, no ChatGPT, no Claudeou em uma loja física. Não abrimos mão da venda assistida", afirma Fábio Mader. "Omnicanalidade não é só estar em todos os canais. É fazer com que todos eles o reconheçam e trabalhem juntos para realizar a próxima venda."

O receio de canibalização entre o e-commerce e a rede física, um dilema clássico do varejo, ganha contornos próprios no turismo. Com vendas online avançando 90% em setembro, a CVC sustenta que o digital não substitui a capilaridade de suas mais de 1.400 lojas físicas e 15 mil agências multimarcas, mas potencializa a conversão. Os números internos sustentam a tese: nas unidades físicas, o ticket médio é 40% superior ao do site, enquanto as jornadas híbridas, que combinam pontos de contato online e presenciais, registram incremento de mais de 20% no valor gasto.

Por isso, a expansão física segue no radar, com potencial mapeado para mais de 300 novas unidades, sobretudo no interior do país. Na prática, a nova arquitetura unifica a base de dados de clientes em toda a rede de aproximadamente 5 mil consultores. Se um consumidor inicia uma cotação pelo aplicativo ou conversa com o assistente virtual e decide concluir a compra presencialmente, o vendedor acessa exatamente o mesmo histórico, eliminando o retrabalho. "O ganho estrutural para 2027 está nessa nova capacidade de execução. Estamos conseguindo entregar mais, em menos tempo e com menor investimento, ao mesmo tempo em que ampliamos nossa capacidade de venda", destaca Mader. "Combinamos a eficiência do digital com a força de uma rede física que apresenta um ticket médio maior e oferece assistência ao viajante."

Da triagem à venda agêntica

Nos bastidores dessa integração está o CVC Flow, hub proprietário de inteligência artificialque organiza o uso interno de modelos com governança de dados. Atualmente, 94% da equipe de tecnologia utiliza IA no desenvolvimento diário, apoiada por uma rotina de hackathons para acelerar entregas críticas. A liberação da nova plataforma ocorreu de forma gradual ao longo de um mês antes da Black Friday, permitindo calibrar a operação para absorver 100% do tráfego na data mais disputada do calendário turístico.

Na ponta do atendimento, a inteligência artificial já opera em duas frentes complementares. Para a força de vendas, o assistente Axel apoia os consultores na rotina operacional. Para o consumidor final, a LIA, lançada em abril inicialmente para cobrir horários em que as lojas estavam fechadas, escalou rapidamente: em sete meses, atingiu 1,5 milhão de clientes únicos e 1,4 milhão de interações mensais, participando de 30% dos atendimentos das lojas e influenciando jornadas que somam R$ 145 milhões em vendas.

Com a estreia da nova infraestrutura, a LIA entra na fase da chamada venda agêntica, deixando de atuar apenas no suporte para conduzir recomendações preditivas e fechar transações de ponta a ponta. "Começamos a testar a LIA agêntica no novo site e, em menos de uma semana, já realizamos as primeiras vendas de viagem integralmente de forma agêntica", revela Bob Rossato.

A lógica, segundo o executivo, é manter a fluidez entre autonomia e suporte humano. "Estamos construindo uma jornada em que a inteligência artificial seja capaz de entender a necessidade do cliente, recomendar produtos e direcioná-lo para a forma de compra mais adequada naquele momento", explica Rossato. "A tecnologia potencializa dois dos nossos maiores ativos: a capacidade de distribuição e a assistência ao viajante."