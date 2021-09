Irlandesa VanMoof, de bicicletas elétricas, levanta US$ 128 milhões

O setor de veículos elétricos, entre outras coisas, se consolida como parte de uma nova geração de startups promissoras. Mas não são somente os carros elétricos e motos que figuram na lista de apostas. Os investidores estão despejando dinheiro nos fabricantes de bicicletas elétricas na esperança de capitalizar no mercado global de e-bike, que deve valer quase 50 bilhões de dólares até 2028.

Um sinal disto é o mais recente aporte da irlandesa VanMoof, que acaba de arrecadar de 128 milhões de dólares em uma nova série de investimentos, tornando-a na 'empresa de e-bike mais financiada do mundo'. Atualmente, a empresa afirma ter quase 200 mil bicicletas nas estradas, com o objetivo de colocar 10 milhões de pessoas para pedalar em e-bikes VanMoof nos próximos cinco anos. Essa meta de expansão agressiva exige capital significativo, e agora o caixa está cheio para dar tração à empresa.

Na lista de metas da VanMoof há a intenção de “reinventar a maneira como os componentes de hardware e software são feitos”, de acordo com o cofundador da VanMoof, Taco Carlier, em entrevista ao site The Verge. "A maior parte dos fundos irá para P&D", afirma.

Em setembro do ano passado, a empresa disse que estava usando cerca de um terço de uma outra rodada de investimento de 40 milhões de dólares para melhorar o suporte pós-venda, que enfrentou dificuldades durante o lançamento conturbado de suas e-bikes S3 e X3 durante a pandemia.

Esse dinheiro também já está sendo usado para expandir os centros de serviços dedicados da empresa de 8 para 50 cidades em todo o mundo até o final de 2021, e desenvolver uma “Rede de Bike Doctor” que envia técnicos de suporte diretamente para as localizações dos clientes quando o serviço é necessário.

A rodada de investimentos de hoje permitirá mais centros de serviços e lojas de marca em (algumas) mais cidades, de acordo com Carlier, ao mesmo tempo em que pagará pelo lançamento da assistência técnica das novas localidades a partir de 2022. A bicicletas da VanMoof não estão disponíveis no mercado brasileiro, e só chegam no país através de importação.

