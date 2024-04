Você usa inteligência artificial do jeito certo? CEO aponta os principais desafios para usuários

De modo global, o tema ‘Inteligência Artificial’ tem sido debatido por estudiosos, grandes players do mercado e pela população em geral.

Hoje, aparentemente, todos desejam estar conectados aos avanços dessa tecnologia. Mas será que o mundo dos negócios e a própria sociedade têm compreendido como utilizar as inúmeras ferramentas de IA corretamente?

Para discutir o assunto, neste episódio de Future of Money, João Pedro Malar recebe Luiz Lobo, CEO da Fintalk, uma startup focada em IA. No bate-papo, o convidado explora os desafios da aplicabilidade da inteligência artificial no dia a dia de empresas e pessoas comuns.

Quais são os desafios atuais e o que se pode esperar para o futuro? Assista ao podcast e mantenha-se informado:

