Visa anuncia parceria com corretora para oferecer cartão ligado a criptomoedas

A exchange Blockchain.com fechou uma parceria com a Visa para lançar um cartão vinculado a criptomoedas. Inicialmente disponível apenas para residentes dos Estados Unidos, o novo cartão permite aos usuários fazer pagamentos usando seu saldo de criptomoedas ou dinheiro onde quer que os cartões de débito da empresa sejam aceitos.

A Blockchain.com revelou a parceria na quarta-feira, 26, e informou que não haveria cobranças de taxas de emissão, de transação ou anuidade e os usuários ganhariam 1% de cashback em criptomoedas em todas as compras.

Em uma entrevista, o CEO da Blockchain.com, Peter Smith, disse que o cartão já tinha 50 mil inscritos em uma lista de espera. Ele destacou que "ainda há muita demanda por produtos cripto, mas você está vendo essa demanda se afastar das negociações de mercado e se dirigindo mais para pessoas interessadas em usar DeFi, usando seus saldos".

Após o anúncio, o chefe de criptomoedas da Visa, Cuy Sheffield, apontou que a aceitação mundial é necessária para que a adoção dos criptoativos continue a crescer.

O cartão será fornecido pela empresa de pagamentos Marqeta, com sede na Califórnia, que ajudou a desenvolver o cartão Visa da empresa financeira cripto Swipe em setembro de 2020.

O anúncio vem em seguida às notícias de que a Visa fez uma parceria com a corretora de criptomoedas FTX para lançar um cartão de débito para usuários de 40 países.

Mastercard fecha parceria com a BitOasis

Em 25 de outubro, o principal concorrente da Visa, a Mastercard, firmou uma parceria estratégica com a BitOasis, plataforma de criptomoedas líder no Oriente Médio e no Norte da África, para lançar uma série de programas de cartões de criptomoedas projetados para facilitar a adoção de ativos digitais na região.

Os clientes da BitOasis poderão vincular suas carteiras ao novo cartão e converter criptoativos em moeda fiduciária para permitir o uso na rede global de comerciantes da Mastercard. O cartão está previsto para ser lançado no início de 2023.

O cofundador e CEO da BitOasis, Ola Doudin, vê um enorme potencial de adoção na região. Para ele, há uma "demanda sustentada entre nossos clientes para que as criptomoedas sejam integradas e relevantes em seu dia a dia. Pesquisas nos dizem que 47% da população do Oriente Médio acredita que as criptomoedas são o futuro do dinheiro".

A parceria segue uma rodada de financiamento da Série B de US$ 30 milhões da BitOasis, encerrada em outubro de 2021. O financiamento facilitou a expansão de sua plataforma baseada em Dubai para a região.

