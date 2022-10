Visa fecha parceria com corretora para viabilizar pagamentos com criptomoedas em 40 países

Gastar criptomoedas pode se tornar muito mais fácil. A FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, fechou uma parceria com a gigante de pagamentos Visa para lançar cartões de débito em pelo menos 40 países do mundo todo.

A novidade vai permitir que os usuários da FTX paguem por bens e serviços usando cartões de débito com "taxas zero". Além disso, a emissão do cartão é gratuita de acordo com o site da empresa.

Sam Bankman-Fried, a pessoa mais influente da indústria de criptomoedas de acordo com o Cointelegraph Top 100, há muito vem falando sobre o seu desejo de lançar um cartão de débito da FTX. A decisão da empresa de fazer uma parceria com empresas de pagamento tradicionais - em oposição às opções de pagamentos criptonativas, como a Lightning Network - se alinha com sua visão de que o futuro do Bitcoin como uma rede de pagamentos não é viável.

O FTT, token nativo da FTX, subiu 7% logo após a divulgação da notícia, atingindo máximas de US$ 25,62. A máxima histórica do token, no entanto, ainda está um pouco distante: quase US$ 80.

Para a Visa, o lançamento rivalizaria com as recentes incursões da concorrente Mastercard no mercado de criptomoedas. O diretor financeiro da empresa, Vasant Prabhu, disse que “mesmo que os valores dos ativos tenham caído, ainda há um interesse constante em criptomoedas”, referindo-se ao mercado de baixa de 2022.

