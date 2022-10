Valor de mercado das criptomoedas volta a US$ 1 trilhão e Ethereum dispara 14%; entenda os motivos

O mercado de criptomoedas voltou a ter valor de mercado acima de US$ 1 trilhão nesta quarta-feira, 26. Após um longo período abaixo deste patamar, as criptomoedas têm valor de mercado em US$ 1,032 no momento, de acordo com dados do CoinGecko. A alta não atingiu apenas esta métrica, mas também impactou a cotação das principais criptomoedas, como bitcoin e ether.

Cotado a US$ 20.825, o bitcoin sobe 6,9% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinGecko. A principal criptomoeda tem volume de negociações 166% maior no mesmo período, segundo o CoinMarketCap.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, lidera os ganhos entre as principais criptos ao disparar 14%, segundo dados do CoinGecko. O ether é cotado a 1.574 no momento.

Uma das razões para a alta repentina após um longo período de lateralização em outubro pode ser o otimismo que tomou conta de Wall Street na última terça-feira, 25.

“O mercado cripto ainda parece estar surfando no otimismo que tomou as bolsas no dia de ontem, com a subida dos principais índices acionários americanos, como o S&P 500 e o Nasdaq Composite. O otimismo se dá em partes pela liberação dos resultados das Big Techs, que começaram esta semana com grandes expectativas dos investidores e empresas como a Microsoft surpreendendo ao superar o consenso de mercado”, pontuou Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

Além disso, a expectativa entre investidores e especialistas é que o Federal Reserve, banco central americano, alivie a sua postura agressiva contra a inflação recorde no país. Para conter a hiperinflação, o banco central anunciou uma série de aumentos na taxa de juro dos Estados Unidos ao longo de 2022.

Historicamente, aumentos na taxa de juro são prejudiciais para as criptomoedas, já que podem causar o sentimento de aversão ao risco entre investidores. Além das criptomoedas, são classificados como ativos de risco as ações, por exemplo.

Neste sentido, aumentos menores podem gerar otimismo no setor. A expectativa é que na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) seja definido o aumento de 0,75%, mesma taxa definida pelas últimas reuniões.

Segundo uma ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance do aumento ser de 0,75% é de 95,7%, ante apenas 4,3% para uma elevação de 0,50%.

No entanto, para a reunião seguinte, em 14 de dezembro, a expectativa é mais equilibrada: 50,5% para uma alta de 0,75%, ante 47,5% para uma elevação de 0,50%.

“Apesar de uma elevação de 0,75% na reunião do dia 2 de novembro estar quase certa, cerca de metade dos investidores já precificou uma alta de "apenas" 0,50% na última reunião do ano, em dezembro, o que certamente trará um alívio ao mercado com um menor aperto econômico”, disse Thiago Rigo, da Titanium Asset Management.

Além de bitcoin e ether, sobem de forma significativa nesta terça-feira as criptomoedas Cardano e Solana. Ambas apresentam alta de 10,3% e 9,6%, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A alta na cotação das principais criptomoedas provocou o maior número de liquidações de posições alavancadas desde julho de 2021. Atingindo a casa dos US$ 700 milhões, estas posições acreditavam na queda das criptomoedas.

