Uso de energia sustentável na mineração de bitcoin atinge a máxima histórica

O Bitcoin ESG Forecast revelou que a mineração de bitcoin usando energia sustentável aumentou para um novo recorde de 54,5%, com a mineração sustentável crescendo 3,6% ao longo do ano calendário de 2023.

De acordo com um artigo em seu blog, o Bitcoin ESG Forecast analisou dados de seu modelo Bitcoin Energy and Emissions Sustainability Tracker, ou BEEST, e comparou o mix de energia sustentável do bitcoin com outras indústrias ao longo dos últimos quatro anos usando dados publicamente disponíveis.

De acordo com os dados, a mineração de bitcoin é atualmente a maior usuária de energia sustentável (54,5%) em vários subsectores, e alcançou um aumento na mineração sustentável de 3,6% para o ano calendário de 2023 em comparação com outras indústrias globais.

O Bitcoin ESG Forecast encontrou mineradores de bitcoin off-grid usando emissões de metano. De acordo com a pesquisa, pequenos produtores de petróleo no Canadá e nos EUA pagam por licenças para queimar gás natural, com alguns liberando metano diretamente, o que é mais difícil de detectar.

No entanto, algumas empresas de mineração usam metano ventilado para gerar eletricidade para a mineração de bitcoin, reduzindo o impacto ambiental em comparação com a liberação no ar. Isso significa que a rede Bitcoin mitiga 7,3% de todas as suas emissões sem compensações, um novo recorde e o nível mais alto de mitigação de emissões baseada em não compensações de qualquer indústria.

De acordo com o artigo, a mineração renovável off-grid adicional, como a expansão da Tether para a mineração hidroelétrica na América Latina e a descoberta de mais mineração mitigadora de metano off-grid, significa que a rede Bitcoin usa mais energia sustentável do que nunca.

Após a proibição da mineração na China e sua efetiva proibição no Cazaquistão, os mineradores predominantemente se mudaram para redes mais verdes na América do Norte ou locais off-grid sustentáveis. O post afirma que as redes globais estão se tornando mais verdes em 0,7% ao ano, resultando em uma melhoria de 29% na intensidade de emissão para mineradores de bitcoin on-grid em comparação com 2021.

