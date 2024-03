Tokenização de títulos do Tesouro dos EUA chega a R$ 4,2 bilhões em 2023

Com empresas de finanças tradicionais aderindo cada vez mais à tokenização de ativos, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos que foram tokenizados testemunharam um crescimento de 641% ao longo de 2023, de acordo com o rastreador de dados de ativos digitais da plataforma CoinGecko.

Na última quinta-feira, 21, a CoinGecko publicou um relatório destacando o progresso na tokenização de ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês). A empresa disse que em 2023, os títulos do Tesouro tokenizados passaram de US$ 114 milhões em janeiro para US$ 845 milhões (R$ 4,2 bilhões, na cotação atual) no final do ano.

Os títulos tokenizados são tokens digitais respaldados por contrapartes no "mundo real", como ações e títulos. Por exemplo, o Fundo de Títulos do Governo dos EUA de Curto Prazo da Ondo usa o token OUSG para representar a propriedade de uma parcela do fundo e seu rendimento.

A CoinGecko destacou que a empresa de gestão de ativos Franklin Templeton é atualmente a maior emissora de títulos do Tesouro tokenizados. A empresa emitiu US$ 332 milhões em tokens com seu Fundo Monetário Governamental On-Chain dos Estados Unidos, que representa 38,6% do mercado.

A Franklin Templeton é uma das gestoras com fundo de investimento negociado em bolsa que lançou um ETF de bitcoin à vista nos EUA em janeiro. A empresa também está na corrida para lançar um ETF de ether e submeteu uma aplicação à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, para isso em 12 de fevereiro.

Além da Franklin Templeton, outros protocolos que apresentam stablecoins com rendimento respaldadas por títulos do Tesouro dos EUA também estão ganhando popularidade. A CoinGecko destacou no relatório que os tokens USDM do Mountain Protocol aumentaram de US$ 26 mil para US$ 154 milhões desde seu lançamento em setembro de 2023.

Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos tokenizados são baseados principalmente na rede Ethereum. No relatório, a CoinGecko observou que 57,5% dos tokens estão no blockchain. Enquanto isso, empresas como Franklin Templeton e WisdomTree Prime emitiram títulos tokenizados na Stellar, dando à rede 39% do mercado.

Enquanto os títulos do tesouro tokenizados explodiram em 2023, o crescimento desacelerou em 2024. Em janeiro de 2024, os títulos do Tesouro tokenizados cresceram apenas 1,9%. Até 1º de fevereiro, eles têm uma capitalização de mercado de US$ 861 milhões.

Além dos títulos do Tesouro tokenizados, a CoinGecko também destacou que os tokens lastreados em commodities já atingiram uma capitalização de mercado de US$ 1,1 bilhão até 1º de fevereiro. O Tether Gold (XAUT) e o PAX Gold (PAXG) detêm 83% da capitalização de mercado para metais preciosos tokenizados. Um novo projeto também começou a tokenizar urânio, permitindo o resgate do metal precioso com tokens digitais.

