Startup usa blockchain para ajudar a rastrear veículos roubados em parceria com seguradora francesa

A equipe de desenvolvimento da criptomoeda Nodle, listada no Mercado Bitcoin, anunciou uma parceria com a seguradora francesa Roole, e que prevê, entre outros pontos, o uso de tecnologia para localizar veículos roubados.

A solução recém lançada funciona por meio de tags Bluetooth incorporadas a veículos que usarão o poder de conectividade dos celulares e de outros dispositivos IoT (Internet das Coisas) para indicar a localização do veículo, preservando dados sensíveis e privados daqueles que contribuírem com a rede usando o aplicativo Nodle Cash.

Segundo a Nodle, usando a API on-chain da empresa, todo o processo de busca começa com a notificação do proprietário do carro roubado. A partir disso, a tecnologia inicia a busca da tag associada ao veículo em questão, sendo que todo o processamento, desde a busca até a efetiva localização do automóvel, é baseado em princípios de privacidade, onde nenhum dado pessoal direto, como nome ou sobrenome, é coletado.

Sendo assim, a rede descentralizada da Nodle trabalhará para detectar a tag e, quando ela for localizada, a informação será direcionada com segurança criptográfica à Roole (que não atua no mercado de seguros de veículos no Brasil).

“Estamos empolgados em pilotar a rede Nodle com nossa frota”, diz Thomas Fournier, CEO da Roole. “Vários sensores inteligentes de baixo custo evitam a desmontagem de veículos roubados, uma prática comum na Europa, onde veículos roubados são vendidos para obter peças”, diz Fournier. “Se um carro for roubado da França, por exemplo, e for parar em outro país, há uma boa chance de encontrá-lo, graças à nossa parceria com a Nodle Network”

De acordo com a Nodle, com uma rede alimentada por smartphones, que atualmente acumula mais de 600 mil token holders ativos espalhados pelo mundo, a Nodle Network possui abrangência global, portanto o veículo perdido pode ser localizado em qualquer lugar do mundo onde a Nodle estiver.

Para estimular a expansão da rede descentralizada da marca, os usuários podem contribuir instalando o aplicativo no celular e serão recompensados com a criptomoeda NODL, já listada na Kraken, Gate.io, Huobi, MEXC Global, Ripio, BitcoinTrade e no Mercado Bitcoin.

Além da listagem em diferentes Exchanges, a Nodle também possui integração com as carteiras de hardware da Ledger. A partir de agora, os portadores de tokens NODL podem instalar o aplicativo Nodle em seus dispositivos Ledger Nano S, Ledger Nano X e Ledger Nano S Plus, conhecidos mundialmente por sua segurança.

“A integração garante que os detentores de tokens tenham acesso às melhores ferramentas para proteger seus tokens. Os dispositivos Ledger são bem conhecidos por sua segurança e recomendados pela maioria dos especialistas como a melhor solução para guardar os tokens. É muito emocionante ver a Nodle nos dispositivos Ledger, graças ao trabalho que a equipe vem realizando com nosso parceiro, Zondax.” — Eliott Teissonniere, CTO da Nodle.

