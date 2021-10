Shiba inu supera volume do ether, mas preço desaba após tweet de Elon Musk

A criptomoeda shiba inu (SHIB) experimentou uma alta explosiva na sua cotação no último final de semana e chegou a ultrapassar o volume de negociação da criptomoeda nativa do seu blockchain, o Ethereum. Apesar de ter subido mais de 50% no último domingo, 24, a criptomoeda-meme opera em forte queda nesta segunda-feira, intensificada após comentários de Elon Musk.

No domingo, depois de subir mais de 50%, a SHIB chegou a ser negociada a US$ 0,000044, o maior preço de sua história. A criptomoeda conseguiu superar o volume de negociação do ether - a criptomoeda da rede Ethereum, rede na qual a SHIB circula.

Na manhã desta segunda-feira, dados das 24 horas anteriores mostravam um volume de negociação de US$ 15,65 bilhões em SHIB, contra US$ 15,58 bilhões em ETH, segundo o CoinMarketCap (veja abaixo). Ao longo do fim de semana, entretanto, a diferença foi ainda maior, chegando a ultrapassar a marca de US$ 1,6 bilhão de diferença, segundo publicou o WatcherGuru.

Chama a atenção o fato de que a shiba inu conseguiu um volume maior do que a segunda maior criptomoeda do mundo justamente na semana em que o ether esteve muito próximo, por vários dias, da sua máxima histórica, ou seja, em um momento de bastante movimentação do ativo.

A alta foi impulsionada por um mutirão de fãs da criptomoeda-meme para que ela seja listada na Robinhood, plataforma de investimento popular nos EUA. Após contar até com abaixo-assinado com milhares de signatários, a empresa enviou uma pesquisa aos clientes sobre o assunto, indicando a possibilidade de aceitar a demanda. Antes disso, o ativo já tinha ganhado força com a listagem na Coinbase.

Elon Musk faz movimento perder força

Apesar da alta acentuada e do recorde no fim de semana, a criptomoeda-meme opera em forte queda nesta segunda-feira, 25, de mais de 7%. A baixa, entretanto, chegou a atingir valor muito maiores, batendo na casa de 20% de perdas durante esta manhã.

O principal fator para a queda no preço do ativo foi, mais uma vez, uma mensagem publicada no Twitter por Elon Musk. Um dos personagens por trás do crescimento no interesse pelas criptomoedas-meme, ele afirmou não ter nenhuma unidade do ativo digital.

"Ei, Elon Musk, quantas SHIB você está guardando?", perguntou o usuário "Shiba Inu Hodler", na rede social. "Nenhuma", respondeu o CEO da Tesla e da SpaceX, para desespero dos investidores e entusiastas do projeto.

None — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

Foi o que bastou para frear o movimento de alta da criptomoeda-meme, reforçando a fraqueza desse tipo de ativo que, diferentemente de projetos como bitcoin e ether, é muito mais suscetível à grandes variações de preço baseadas em fatos pouco relevantes.

Apesar da queda no preço desde o tweet de Elon Musk, a SHIB continua sendo um investimento altamente lucrativo para quem apostou no projeto, criado há pouco mais de um ano. Nos últimos 30 dias, já são mais de 422% de ganhos e, em 12 meses, mais de 44.487.255%.

A alta registrada até agora, entretanto, deve ser analisada com cautela por investidores, já que as criptomoedas-meme não tem os mesmos fundamentos dos principais ativos digitais do mundo e, por isso, são uma aposta ainda mais arriscada.

