SEC adia decisão sobre ETF de bitcoin à vista nos EUA, mas criptomoeda não esboça reação de preço

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) adiou a decisão sobre a aprovação ou desaprovação do fundo de índice de bitcoin negociado em bolsa (ETF) proposto pela ARK Investment Management.

Em um aviso em 11 de agosto, a SEC abriu um período de comentário de 21 dias para o ETF de bitcoin da ARK 21Shares para o público após a publicação no Registro Federal, o atraso mais recente para o regulador determinar se aprova ou desaprova um ETF cripto à vista nos Estados Unidos. A ARK originalmente entrou com o pedido para listar o ETF em maio, dando à SEC um prazo máximo de 240 dias — até janeiro de 2024 — para chegar a uma decisão final.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Para ser listado na Bolsa de Valores Cboe BZX — o objetivo da ARK Investment Management —, um solicitante deve fornecer evidências de um "acordo abrangente de compartilhamento de vigilância em vigor com um mercado regulamentado de tamanho significativo". A SEC rejeitou anteriormente as propostas de ETF cripto da empresa, alegando que elas não seriam "projetadas para evitar atos e práticas fraudulentas e manipuladoras" ou proteger investidores.

"O teste do mercado regulamentado de tamanho significativo não exige que o mercado à vista de bitcoin seja regulamentado para que a Comissão aprove esta proposta, e a jurisprudência deixa claro que um mercado subjacente para uma commodity ou moeda à vista ser um mercado regulamentado na verdade seria uma exceção à norma", afirmou a SEC em 11 de agosto.

O preço do bitcoin não demonstra grandes reações à decisão da SEC. A maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 29.352 no momento, com variação negativa de apenas 0,09% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O analista da Titanium Asset Management já havia previsto durante a manhã desta sexta-feira, 11, que o adiamento não traria muitos impactos para o preço do bitcoin.

"O bitcoin provavelmente não será pego de surpresa caso o adiamento aconteça, uma vez que o mercado já tem precificado que esse movimento acontecerá. Por isso, esse não deve ser o gatilho que fará a moeda sair da baixa volatilidade que tem apresentado", disse ele na análise diária da gestora.

Cathie Wood, fundadora e CEO da ARK Investment Management, disse em uma entrevista em 7 de agosto que esperava que a SEC adiasse sua decisão. No entanto, ela também previu que a comissão poderia aprovar simultaneamente vários ETFs de BTC à vista em algum momento no futuro.

A ARK Investment Management é uma das muitas empresas nos EUA que está buscando listar um ETF cripto à vista em uma bolsa regulamentada. A BlackRock, a maior empresa de gestão de ativos do mundo, enviou sua própria solicitação em julho. Várias empresas também alteraram pedidos existentes para incluir a exchange de criptomoedas Coinbase como parceira de compartilhamento de vigilância, após relatos de que os funcionários da SEC poderiam estar mais abertos a aceitar um ETF cripto à vista nessas condições.

Até 11 de agosto, a SEC não aprovou nenhum pedido de ETF cripto à vista para listagem de ações nos EUA, mas começou a permitir veículos de investimento vinculados a futuros de BTC em outubro de 2021. A Grayscale está atualmente envolvida em uma batalha legal com a SEC devido à recusa da comissão em permitir a listagem de seu fundo de bitcoin como um ETF de bitcoin à vista.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok