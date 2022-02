Relatório da Chainalysis sugere que o crime com NFTs nem sempre compensa

O mercado de tokens não-fungíveis (NFTs) está crescendo e pode parecer um lugar atraente para os criminosos do mundo cripto que desejam ganhar dinheiro rápido. Mas uma nova pesquisa da Chainalysis sugere que o crime envolvendo NFTs é menos lucrativo – e mais difícil – do que outros tipos de crimes nesse meio.

Em um relatório publicado nesta quarta-feira, 2, a empresa de pesquisa em blockchain examinou dois tipos de crimes relacionados a NFTs – wash trading e lavagem de dinheiro – que ocorrem no ecossistema de tokens não-fungíveis da Ethereum, rede mais popular para esses criptoativos.

O mercado de NFTs explodiu em popularidade no ano passado. Em 2021, a Chainalysis rastreou 44,2 bilhões de dólares em criptomoedas enviadas para contratos inteligentes relacionados a NFTs, contra apenas 106 milhões de dólares no ano anterior.

E à medida que o mercado cripto cresce, o mesmo acontece com os crimes, como ataques de ransomware (sequestro virtual) e golpes. Em 2021, os crimes do mundo cripto bateram um recorde histórico de 14 bilhões de dólares, e cada vez mais os criminosos se voltaram para novas áreas, como plataformas de finanças descentralizadas (DeFi), para ganhar dinheiro. Mas os criminosos que procuram NFTs para ganhar dinheiro podem descobrir que este é um osso mais difícil de roer do que imaginavam.

“Não é uma boa ideia entrar no crime envolvendo NFTs, porque é caro”, disse Kim Grauer, head de research da Chainalysis. “É difícil garantir que será lucrativo fazer wash trading e, se quiser usar [NFTs] para lavar dinheiro, podemos rastreá-lo e você poderá ver quem está na posse do NFT. Existem fatores que tornam o mundo dos NFTs pouco atraente para o crime”.

O wash trading – a prática de comprar e vender o mesmo ativo para criar um volume de negociação artificialmente alto e manipular o preço do ativo – se tornou comum em marketplaces de NFTs como a plataforma LooksRare.

A Chainalysis encontrou 262 traders que venderam um NFT para um mesmo endereço mais de 25 vezes, que é o parâmetro da Chainalysis para saber quando as vendas de NFTs são mais propensas a serem operações de wash trading ou não. A empresa descobriu que mais da metade realmente perdeu dinheiro, pois as taxas de Gas se acumularam e sua wash trade não conseguiu gerar o interesse em compradores reais.

No entanto, para os wash traders bem-sucedidos, o marketplace de NFTs pode ser lucrativo: os 110 wash traders bem-sucedidos rastreados pela Chainalysis faturaram 8,9 milhões de dólares no ano passado.

A lavagem de dinheiro por meio de marketplaces de NFTs também ganhou força em 2021, com 2,4 milhões de dólares enviados de endereços de carteiras digitais conectadas a atividades ilícitas, segundo a Chainalysis. No entanto, essa foi apenas uma pequena fração do total de 8,6 bilhões de dólares em lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas que a Chainalysis rastreou no ano passado.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

