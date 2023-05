Projeto cripto de criador do ChatGPT lança carteira digital com escaneamento de retina

A Worldcoin, projeto cripto de um dos cofundadores do ChatGPT, anunciou recentemente o lançamento de uma carteira cripto com identificação por meio do escaneamento de retina. Chamada de World App, a carteira pretende usar a tecnologia para impulsionar o conceito de Renda Básica Universal.

Sam Altman, que é cofundador da OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, também tem outros projetos envolvendo a tecnologia: Worldcoin, World App e World ID, de sua outra empresa, a Tools for Humanity.

O projeto da carteira cripto World App pretende unir o universo cripto com a World ID, ferramenta de identificação virtual por meio do escaneamento de retina. Além disso, a carteira rodará na Polygon, uma das principais redes de segunda camada da Ethereum.

A intenção é que, além do escaneamento de retina, o World App seja uma versão minimalista de outras carteiras cripto famosas no mercado, como a MetaMask.

“Você provavelmente encontraria ainda menos recursos no World App, na verdade, do que em algumas delas – e isso é proposital”, disse Tiago Sada, head de produto da Tools for Humanity, para o CoinDesk.

O projeto já é testado em fase beta há alguns meses, segundo a Tools for Humanity. Já são mais de 1,5 milhão de pessoas registradas e 500 mil usam o aplicativo mensalmente.

“Em um dia típico, o aplicativo vê cerca de 60 mil transações e 25 mil verificações de identidade global de mais de 100 mil pessoas em todo o mundo”, disse a Tools for Humanity em comunicado.

Renda Básica Universal

A iniciativa de escaneamento de retina, duramente criticada pelo centro de Revisões Tecnológicas do MIT, busca facilitar a identificação de pessoas em um sistema batizado de “prova de pessoalidade”, a fim de criar um futuro baseado em Renda Básica Universal.

A Renda Básica Universa é uma teoria que advoga que uma quantia deve ser paga em dinheiro a cdaa cidadão pertencente a uma nação ou região, com o objetivo de propiciar a todos a garantia de satisfação de suas necessidades básicas.

No Bloco a Bloco, quadro de entrevistas do Future of Money, Camila Rioja, da Celo, explicou detalhadamente o conceito:

Este conceito é fortemente defendido pela Tools for Humanity, empresa fundada por Sam Altman. E a empresa acredita que a identificação virtual por meio do escaneamento de retina é imprescindível para a criação deste futuro, já que permitiria a distribuição de um token, no caso o Worldcoin, em igual quantidade para todas as pessoas do mundo.

Isso porque a distribuição seria feita com a autenticação pessoal do World ID no aplicativo do projeto, o World App, que também funcionará como uma carteira digital. No futuro, este sistema poderia substituir outras formas tradicionais de identificação, como o passaporte, segundo Sam Altman.

