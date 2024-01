Preço do bitcoin reage e volta a subir: alta será duradoura? Especialistas respondem

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) aprovou no último dia 10 de janeiro os primeiros ETFs de bitcoin à vista do país. No entanto, a notícia contrariou expectativas de investidores e fez com que o preço do bitcoin despencasse. Por outro lado, o preço do bitcoin está subindo nesta quarta-feira, 24. Especialistas ouvidos pela EXAME opinam se o movimento de alta será duradouro.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 39.953, com alta de 2,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Anteriormente, o preço da principal criptomoeda chegou a US$ 38.521.

“Após mais de 20% de queda, o bitcoin encontrou a média móvel de 100 períodos. Um suporte fortíssimo e com muitos robôs programados para comprar nessa região. Isso pode causar uma alta de curto prazo no ativo antes de voltar a cair”, comentou Fernando Pereira, analista da Bitget.

A saída de bilhões de dólares do GBTC, maior fundo de bitcoin que foi transformado em ETF após a aprovação da SEC, estava entre as principais razões apontadas por especialistas para a queda recente do bitcoin.

"Desde terça-feira, 23, o mercado tem mostrado sinais de recuperação. Esse movimento pode ser parcialmente atribuído a uma precificação levemente excessiva dos fluxos de saída do ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) na semana passada”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Contudo, a recuperação não implica necessariamente uma inversão da tendência de baixa no mercado. Alguns indicadores chave devem continuar sendo monitorados, incluindo os outflows contínuos do GBTC. Persistência em níveis elevados desses fluxos de saída pode resultar em pressões de venda significativas”, acrescentou o especialista à EXAME.

”Além disso, os dados do Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), previstos para serem divulgados na sexta-feira às 10h30, fornecerão insights importantes sobre o panorama inflacionário dos EUA, além de indicações sobre a futura direção que o Fed deverá tomar em relação à sua política monetária, algo que impacta diretamente ativos de risco", concluiu Galhardo.

Criptomoedas hoje

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.234 no momento, com alta de quase 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

No entanto, se destacam no cenário positivo as criptomoedas Solana (SOL), Avalanche (AVAX) e Internet Computer (ICP), que sobem 5,5%, 10,7% e 7,9%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

