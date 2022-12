"Para onde foi o dinheiro?", questiona Elon Musk sobre caso FTX

As tentativas da grande mídia de atenuar as fraudes cometidas pelo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried , não convenceram a comunidade de criptomoedas e os empresários. Em vez disso, a campanha de desinformação colidiu com o esforço do CEO da Tesla, Elon Musk, de posicionar o Twitter como "a fonte de informação mais precisa".

O mundo ainda não superou o choque depois de testemunhar a clemência legal concedida a Sam Bankman-Fried por apropriação indevida de fundos de usuários e práticas de investimento obscuras por meio das empresas comerciais Alameda Research e FTX.

Will Manidis, CEO da ScienceIO, uma plataforma de dados de saúde, apontou que a Sam Bankman-Fried obteve o “maior ROI de todos os tempos” ao doar US$ 40 milhões para as pessoas certas e depois ter roubado mais de US$ 10 bilhões.

That’s just the publicly disclosed number. His actual support of Dem elections is probably over $1B. The money went somewhere, so where did it go? — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022

Por outro lado, Musk alegou que a Sam Bankman-Fried doou mais de US$ 1 bilhão para candidatos democratas, o que é muito mais do que o valor divulgado publicamente de US$ 40 milhões. Sam Bankman-Fried admitiu anteriormente ter feito doações clandestinas ao Partido Democrata. Musk perguntou:

“Seu apoio real às eleições democratas é provavelmente superior a US$ 1 bilhão. O dinheiro foi para algum lugar, então para onde foi?”

A presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos, Maxine Waters, democrata, e o membro do ranking Patrick McHenry, republicano, solicitaram que SBF comparecesse a uma audiência investigativa marcada para 13 de dezembro.

.@SBF_FTX, we appreciate that you've been candid in your discussions about what happened at #FTX. Your willingness to talk to the public will help the company's customers, investors, and others. To that end, we would welcome your participation in our hearing on the 13th. — Maxine Waters (@RepMaxineWaters) December 2, 2022

A esse pedido, empresários proeminentes, incluindo o CEO da Polygon, Ryan Wyatt, informaram a Waters que “ele é um criminoso” depois de ficarem chocados com a indulgência demonstrada pelas pessoas no poder para com o fugitivo.

A comunidade de criptomoedas critica abertamente as narrativas pagas que tentam mostrar o Sam Bankman-Fried com um bom moço. A última reação está relacionada às entrevistas da Sam Bankman-Fried no New York Times DealBook Summit e Good Morning America.

Falando aos meios de comunicação durante a 'turnê de desculpas', Sam Bankman-Fried se retratou como uma vítima e foi aplaudido no final. “Assistir à entrevista de Sam Bankman-Fried é como assistir ao documentário de Casey Anthony. Eles são tão mecânicos, tão inautênticos em sua entrega. Se você sentir qualquer emoção, isso atrasará as pessoas. A forma como é expressa é uma questão subjetiva separada”, disse o usuário do Twitter e desenvolvedor Naom.

