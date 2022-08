Vai começar a fusão: data oficial para "The Merge" na rede Ethereum é definida

Nesta quarta-feira, 24, a Ethereum Foundation divulgou oficialmente a data em que sua atualização será ativada. No dia 6 de setembro será dada a largada para a atualização mais importante da rede até agora, com previsão para conclusão entre os dias 10 e 20 do mesmo mês.

Conhecida como “The Merge”, a atualização vai modificar a forma como as transações da rede são validadas. Ou seja, o mecanismo de consenso da prova de trabalho (PoW) dará lugar para a prova de participação (PoS), eliminando assim o processo de mineração.

Apesar de ter surgido junto com o bitcoin, a primeira criptomoeda, a mineração é cada vez mais deixada de lado por grandes projetos, que passam a utilizar a prova de participação como uma forma de economizar até 99% de energia elétrica.

Isso porque a prova de trabalho, ou mineração, se utiliza do poder computacional para verificar as transações, enquanto na prova de participação, o mecanismo é diferente. Os validadores serão escolhidos em um “sorteio” entre aqueles que possuem unidades de ether, a criptomoeda nativa da rede, com movimentação bloqueada em um processo chamado de “staking”. O usuário que possuir mais moedas em staking terá mais chances de ser selecionado para validar transações e, com isso, ganhar recompensas em criptomoedas.

Como o nome The Merge ou “A Fusão” em português sugere, a atualização será feita por meio de uma fusão entre duas camadas da rede Ethereum: a Mainnet, rede principal, e a Beacon Chain, que já utiliza o mecanismo de prova de participação.

A primeira fase da atualização, chamada de “Bellatrix”, será ativada em 6 de setembro, seguida pela fase “Paris”, entre o dia 10 e 20 do mesmo mês. Antes disso, uma série de testes foram realizados com sucesso. A transição da prova de trabalho para a prova de participação foi aplicada em “testnets”, ou redes de teste, três vezes. Os testes receberam os nomes de Ropsten, Spolia e Goerli.

A Bellatrix será responsável por realizar a fusão entre as duas camadas da Ethereum e aumentar a dificuldade de mineração da rede a um ponto em que esta não seja mais possível. De acordo com os desenvolvedores, este ponto será quando a Dificuldade Total do Terminal (TTD) atingir 58.750.000.000.000.000.000.000, o que está previsto para ocorrer entre o dia 10 e 20 de setembro.

Depois de anos de preparação, a The Merge finalmente ocorrerá e já movimenta o mercado de criptomoedas. Enquanto o ether disparou em julho diante das expectativas de investidores de que a criptomoeda possa disparar após a The Merge, especialistas, empresas e projetos se dividem em opiniões sobre o assunto. Por outro lado, os mineradores da Ethereum procuram outra rede para trabalhar e parecem tê-la encontrado na Ethereum Classic, fruto de uma bifurcação da Ethereum em 2016.

