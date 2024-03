Os criptoativos dispararam: sem saber isso você não vai lucrar na alta

Esta semana, vivemos o que todos nós, entusiastas cripto, esperávamos há tempos. O bitcoin renovou o seu topo histórico, dando uma guinada nos ânimos dos investidores, que, convenhamos, não têm do que reclamar nesse início de bull run.

Uma das principais catapultas para o rompimento da máxima histórica, após mais de dois anos, foram os ETFs de bitcoin à vista. Esses fundos continuam atraindo uma enxurrada de institucionais desde sua chegada ao mercado, em janeiro deste ano.

Só para se ter uma ideia da magnitude do interesse dos investidores, o ETF à vista da BlackRock, o iShares Bitcoin Trust (IBIT), superou os US$ 10 bilhões em ativos sob gestão em pouco mais de sete semanas do seu lançamento. Para efeito de comparação, o primeiro ETF de ouro listado na bolsa norte-americana, que estreou em 2004, precisou de mais de dois anos para alcançar a marca.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Os ETFs de ether à vista também são esperadíssimos e, mesmo antes de sair, têm funcionado como um dos catalisadores da valorização do ativo. O mercado aguarda um posicionamento da SEC em torno da aprovação até o dia 23 de maio.

Lembrando também da atualização Dencun na rede principal da Ethereum, prevista para acontecer na próxima semana, 13 de março, após a conclusão de três implementações bem-sucedidas em testnets.

No cenário que se desenha, não só o bitcoin vive um recorde, como também a stablecoin Tether (USDT), que ultrapassou os US$ 100 bilhões em capitalização de mercado.

Altas expectativas ainda para:

O halving, que em cerca de 40 dias vai aumentar a escassez do bitcoin

A queda dos juros nos EUA ainda este ano

Mas não acaba por aí. Há outras narrativas fortes circulando no interior da criptoesfera, como os airdrops, o restaking, a inteligência artificial e tantas mais.

Todo o papo até aqui foi para sinalizar aos investidores que existem chances incríveis de multiplicação de lucros no novo ciclo de alta.

Tantas chances, porém, podem acabar como oportunidades perdidas e uma nova coleção de frustrações, caso o investidor siga repetindo os erros do passado.

O que, então, é preciso para não colocar tudo a perder? Vou te dar três caminhos essenciais:

Saber o que caracteriza um bom ativo

Isso é o básico do básico. Investidor que entra com ideias tortas sobre o que caracteriza um bom investimento cripto, precisa voltar várias casas antes de avançar no jogo.

Eu seleciono meus projetos baseado em três pilares principais:

1.Fundamento

O primeiro pilar é o fundamento do projeto. Isso inclui examinar a tecnologia por trás da criptomoeda, sua proposta de valor e em que aspectos ela se diferencia das outras no mercado.

É preciso entender se o projeto resolve um problema real ou oferece uma solução inovadora para um desafio do mercado. O investidor também deve pesquisar sobre a equipe por trás do projeto, investigar sua experiência e reputação no setor, além de avaliar o progresso alcançado diante do que prevê o roadmap.

2. Potencial de valorização

Aqui, a análise passa por fatores como a capitalização do mercado, a oferta total de tokens, a demanda atual e esperada, o histórico de desempenho do ativo e o mercado-alvo do projeto. Importante ainda considerar eventos futuros que possam impactar o preço da cripto, como lançamentos de produtos, atualizações da rede e parcerias estratégicas.

3. Comunidade

A criptoesfera é 100% sobre comunidade. É obrigatório, portanto, avaliar a força e o engajamento da comunidade para determinar se um ativo vale a pena ou não.

Uma comunidade ativa e apaixonada pela proposta do projeto tem um enorme poder de impulsionar o seu crescimento e criar um ecossistema vibrante. Fiquem ligados nas redes sociais dos projetos, em fóruns especializados e grupos de Telegram para observar o nível de apoio e entusiasmo dos investidores e usuários.

Não criar expectativas irrealistas sobre lucro

Quem lê a palavra “alta” vinculada a “mercado” já começa a criar aquela ilusão dos milhões, “agora eu saio do buraco”, “nunca mais vou ter que trabalhar” e mais trocentos devaneios. Entendam: ciclo de alta não garante retornos excessivamente robustos.

Além disso, expectativas irrealistas podem levar a decisões ruins. Levem em consideração os seguintes aspectos para não se iludir:

Volatilidade do mercado: mesmo no verão das criptomoedas, a volatilidade é uma constante. Os preços podem saltar velozmente, mas também podem cair na mesma velocidade, às vezes mais rápido ainda.

Quem espera retornos exorbitantes pode ser pego de surpresa por movimentos bruscos e imprevisíveis, levando a perdas significativas se você não estiver preparado para lidar com as oscilações.

Riscos de investimento: risco é característico de qualquer investimento. No entanto, um investidor com expectativas irrealistas de retorno tende a assumir riscos extras e desnecessários, como exagerar na alocação de capital em ativos muito voláteis buscando o lucro a qualquer custo. Fique atento, porque, nessa hora, você pode colocar tudo a perder se o mercado sofrer uma correção ou reversão inesperada.

Aversão ao risco: o psicológico deve jogar a favor de você e não contra. Pessoas que miram lucros absurdos tendem a estar menos preparadas para lidar com o estresse emocional associado à volatilidade do mercado. Isso leva o investidor a tomar decisões impulsivas, como comprar ou vender com base no medo ou na ganância, em vez de apoiar suas ações em uma estratégica fundamentada.

Não saber quando sair de uma operação

Você comprou uma cripto que parece super promissora por um bom preço e ela começou a subir. Está subindo sem parar... E agora? O que eu faço?

Apesar de todo investidor sonhar com essa situação, muitos não sabem o que fazer quando ela realmente acontece. Tem gente que acaba segurando o ativo por tempo demais por acreditar que encontrou uma nova gema ou, quem sabe, até o próximo bitcoin. Mas daí ele despenca, levando embora todos os lucros imaginados.

Essa é uma questão vital: saber quando sair da operação.

O investidor deve ter um plano bem delineado que inclua os seus objetivos em torno do ativo, metas de retorno e limites para perdas.

Quando isso não é feito, em vez de realizar os ganhos enquanto o mercado está favorável, o investidor pode acabar perdendo oportunidades e vendo o seu sonho de lucros se transformar em um pesadelo de perdas.

O impacto disso não se restringe apenas às suas finanças, mas também gera um baque emocional, criando ansiedade e frustração. Isso pode levar a pessoa a insistir em uma situação já perdida na esperança de “compensar” todo o dinheiro e energia depositados em um ativo.

Além das perdas financeiras diretas, não saber quando sair de uma operação pode resultar também na perda de oportunidades futuras. Ao ficar apegado a uma posição por muito tempo, o investidor pode desperdiçar a chance de realocar seus fundos em investimentos mais promissores ou novas oportunidades.

O que vai te ajudar nessa hora:

Estabelecer metas de lucro e limites de perda , como falamos anteriormente.

, como falamos anteriormente. Adotar uma estratégia de escalonamento , na qual você vende parte de suas posições em intervalos regulares à medida que o preço sobe. Isso permite realizar lucros gradualmente e reduz a exposição ao risco.

, na qual você vende parte de suas posições em intervalos regulares à medida que o preço sobe. Isso permite realizar lucros gradualmente e reduz a exposição ao risco. Acompanhar indicadores técnicos como médias móveis, MACD, RSI e etc.. Estude e aprenda a monitorá-los para identificar possíveis sinais de reversão de tendência ou sobrecompra.

como médias móveis, MACD, RSI e etc.. Estude e aprenda a monitorá-los para identificar possíveis sinais de reversão de tendência ou sobrecompra. Analisar dados on-chain , pois ajudam a entender o comportamento do ativo e o sentimento do mercado. Fique atento aos padrões das transações, à atividade de grandes detentores de cripto e outras métricas na blockchain que possam indicar uma mudança iminente no mercado.

, pois ajudam a entender o comportamento do ativo e o sentimento do mercado. Fique atento aos padrões das transações, à atividade de grandes detentores de cripto e outras métricas na blockchain que possam indicar uma mudança iminente no mercado. Diversificar o portfólio para reduzir o impacto de movimentos de preços adversos em um único ativo. A diversificação ajuda a mitigar os riscos e protege os seus investimentos.

O mercado de alta está nos rondando e não é hora de colocar tudo a perder. A receita é misturar controle emocional com muito estudo e empenho que o resultado tende a ser positivo para você no novo verão cripto.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok