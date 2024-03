O que o halving do bitcoin significa para as preocupações de consumo de energia da rede

Ocorrendo aproximadamente a cada quatro anos, o próximo evento de halving do bitcoin parece ter despertado novamente o interesse de investidores ao redor do globo.

Isso ocorre porque a recompensa por bloco para a mineração da criptomoeda está definida para ser reduzida pela metade, diminuindo efetivamente a taxa na qual novos bitcoins são gerados e introduzidos em circulação. Esse mecanismo é central para o modelo econômico deflacionário do bitcoin, projetado para limitar o fornecimento total de bitcoin a 21 milhões.

Historicamente, os halvings tiveram implicações significativas para o preço do bitcoin e para o mercado de criptomoedas como um todo. O primeiro halving do bitcoin em 2012 reduziu a recompensa por bloco de 50 para 25 bitcoins, seguido por halvings subsequentes em 2016 e 2020, que reduziram ainda mais as recompensas para 12,5 e 6,25 bitcoins, respectivamente.

Embora esses eventos tenham tradicionalmente levado a um aumento do interesse de mercado e significativas altas de preço, há um diálogo crescente em torno de seu impacto ambiental.

A redução das recompensas de mineração levanta questões sobre a sustentabilidade no setor de mineração, especificamente como isso pode estimular uma mudança para tecnologias mais verdes e eficientes em termos de energia diante de retornos decrescentes.

Tais mudanças são fundamentais para a viabilidade de longo prazo do bitcoin, especialmente à medida que preocupações ambientais se tornam tão centrais para a discussão quanto fatores econômicos.

Preocupações com o consumo de energia do bitcoin

A redução das recompensas de mineração do bitcoin intensificou o discurso em torno do já alto consumo de energia consumo da criptomoeda, especialmente uma vez que seus processos computacionais associados consomem grandes quantidades de eletricidade predominantemente originadas de combustíveis fósseis.

Os críticos apontam ainda que, se as recompensas reduzidas de mineração levarem a práticas mais intensivas em energia para manter a lucratividade dos mineradores, isso poderia exacerbar a pegada de carbono do Bitcoin, entrando em conflito com muitos dos objetivos de sustentabilidade globais das Nações Unidas.

Nem todos estão convencidos de que o halving resultará em aumento do consumo de energia.

Aarvind Sathyanandam, cofundador e diretor de estratégia da plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) baseada em bitcoin, Velar, disse à Cointelegraph que o evento afetará principalmente a recompensa por bloco emitida para os mineradores na rede Bitcoin e não seu consumo de energia.

Além disso, ele disse que a redução na renda de mineração poderia incentivar mineradores menos eficientes que usam equipamentos mais antigos a atualizar para modelos mais novos e eficientes em termos de energia para manter a lucratividade:

“O halving aumentará os custos operacionais para os mineradores se o valor do bitcoin ou a receita de taxas de transação não aumentar para compensá-los. Isso pode forçar alguns mineradores com margens apertadas a suspender operações.

No entanto, mineradores eficientes atualizarão para rigs ASIC avançados que maximizam a produtividade e minimizam o sobrecusto de energia. O equipamento de mineração mais recente tende a ser muito mais eficiente em termos de energia em relação a hashes por watt.”

Sathyanandam disse que, embora o halving possa contribuir para uma queda no uso de energia a curto prazo, se mineradores não lucrativos saírem do mercado, incentivos mais amplos da indústria em torno da eficiência e inovação poderiam impulsionar melhorias contínuas em torno da energia.

“O ecossistema autoequilibrado do bitcoin sempre premiou mineradores que evoluem com o melhor hardware e novas eficiências. Portanto, a longo prazo, o halving provavelmente acelerará o avanço e a mudança para soluções mais limpas para a segurança da rede,” ele disse.

Andrey Stoychev, chefe de corretagem prime para a plataforma de empréstimos cripto Nexo, vê um de dois cenários se desenrolando após o halving.

No primeiro cenário, a demanda forte recente pelo bitcoin poderia continuar com base na diminuição da oferta, deixando pouco ou nenhum caminho para os operadores de mineração permanecerem no negócio, a menos que haja uma apreciação de preço ainda mais forte.

O segundo curso de ação é para os mineradores de bitcoin investirem em equipamentos mais avançados e produtivos que contrabalançam o pagamento reduzido por manter a rede Bitcoin.

Stoychev disse ao Cointelegraph, “Julgando pelo número de novos endereços e contagem de transações, é improvável que o consumo de energia diminua após o halving com toda essa atividade.”

Um porta-voz da exchange de criptomoedas Bittrue disse à Cointelegraph que, por um lado, uma redução nas recompensas de mineração pode levar a uma diminuição no consumo de energia, mas, por outro lado, também pode estimular o uso de energia, pois os mineradores podem buscar manter a lucratividade atualizando para equipamentos mais poderosos, potencialmente mais intensivos em energia:

“A atualização poderia aumentar o consumo de energia, especialmente se os mineradores priorizarem a potência computacional em detrimento da eficiência energética.”

O halving pode levar a práticas de mineração mais sustentáveis?

A comunidade de mineração de bitcoin tem continuamente afirmado a capacidade da indústria de melhorar o desenvolvimento de energia renovável. Da mesma forma, o halving do bitcoin poderia ajudar os mineradores a se tornarem mais eficientes em termos de energia?

Segundo James Wo, CEO e fundador da DFG — uma empresa de investimento focada em Web3 —, as despesas com energia compõem uma grande parte dos custos de mineração, criando uma forte motivação para aumentar a eficiência energética ou mudar para fontes mais acessíveis e sustentáveis, como energia solar, hidrelétrica e geotérmica. Ele adicionou:

“Essa transição poderia promover métodos de mineração mais sustentáveis, mas a velocidade e o escopo dessa mudança dependerão de fatores como a disponibilidade de fontes de energia renováveis, avanços tecnológicos em equipamentos de mineração e mudanças nos preços da energia.”

De forma semelhante, Sathyanandan afirmou que o halving poderia catalisar uma mudança para práticas de mineração mais sustentáveis ao longo do tempo, dizendo que muitos mineradores já estão olhando nessa direção, destacando dados recentes que mostram que mais de 50% da mistura energética do bitcoin já vem de renováveis.

“A pressão pós-halving poderia empurrar esse número para muito mais alto. A transição de apenas mais 10-30% da mineração global para renováveis poderia descarbonizar completamente a rede Bitcoin. E enquanto os mineradores migrarão para a energia de menor custo devido ao halving, independentemente da fonte, as renováveis parecem prontas para começar a subcotar economicamente a energia de combustíveis fósseis,” ele disse

Stoychev acredita firmemente que a única maneira de os mineradores permanecerem operacionais é se adaptar às novas realidades econômicas que o halving trará.

Especulando sobre como as coisas podem se desenrolar no curto prazo, ele acredita que uma consolidação significativa pode ocorrer, onde operações de mineração menores podem ser adquiridas por gigantes da indústria estabelecidos — um sinal de maturação, ele acredita.

“Nesta era, onde avanços tecnológicos são dados como certos, não há dúvida de que equipamentos de mineração mais eficientes farão seu caminho para a indústria. Quanto às fontes de energia renovável, embora desafiadoras, elas podem ser o futuro mais lógico para o bitcoin,” ele disse.

Mineração verde pode ser o único caminho a seguir

À medida que entidades corporativas em larga escala continuam a demonstrar seu interesse no bitcoin de diferentes maneiras, é razoável supor que, no futuro, as empresas queiram exposição a essa classe de ativo emergente, exigindo também roadmaps de sustentabilidade mais claros para satisfazer seus stakeholders.

Isso, na visão de Sathyanandan, motivará mais mineradores a participar de programas de compensação de carbono e investir diretamente em tecnologias ou locais que funcionam totalmente com renováveis. “Priorizar práticas ecológicas permite que mineradores listados publicamente e fazendas empresariais acessem essa classe de dólares de investimento institucional,” ele adicionou.

Além disso, ele acredita que, embora os mineradores ainda continuarão a buscar lucros, o halving reorientará os incentivos em torno da eletricidade barata em grande escala. A transição para a mineração verde pós-halving é iminente quando combinada com as crescentes prioridades climáticas corporativas e institucionais.

“As renováveis parecem destinadas a se tornar a espinha dorsal energética do bitcoin a longo prazo, com o halving de 2024 potencialmente sendo o ponto de inflexão para iniciativas de sustentabilidade em massa,” ele disse.

Robby Greenfield IV, cofundador e CEO da Umoja Labs — um estúdio de desenvolvimento Web3 — disse à Cointelegraph que, embora alguns outros analistas possam estar divididos sobre como o halving do bitcoin afetará os níveis de consumo de energia global, na sua visão, o evento apenas aumentará o consumo de energia, levando à centralização de mineradores.

Isso dito, ele acredita que empresas maiores continuarão buscando fontes de energia sustentáveis (como solar) para minimizar os custos aumentados a longo prazo. No entanto, tudo isso, na visão de Greenfield, depende da capacidade dessas entidades de mineração de fazê-lo.

Outros fatores a considerar

À medida que o halving se aproxima, a equipe de pesquisa da Bittrue acredita que outro efeito que podemos testemunhar é a crescente distribuição geográfica de mineradores globalmente. Na visão deles, a distribuição desses indivíduos e entidades pode mudar significativamente já que há muitas regiões pelo mundo — especialmente na Europa Oriental e África — oferecendo fontes de energia renováveis abundantes e baratas.

“Isso poderia ter implicações para os mercados de energia e para os quadros regulatórios nessas regiões,” acrescentou a equipe.

Por último, avanços em tecnologias relacionadas ao bitcoin, como a integração de pagamentos da Lightning Network, poderiam influenciar positivamente a dinâmica do consumo de energia e sustentabilidade, já que soluções de camada 2 permitem que transações sejam conduzidas fora da cadeia, reduzindo assim a necessidade de alto poder computacional.

