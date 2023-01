Onde investir em 2023: relatório mostra criptomoedas mais promissoras do ano

Entrando na "maior inclinação em sua curva de desenvolvimento", o mercado de criptomoedas conta hoje com centenas de projetos em diferentes segmentos, e é essencial saber como separar aqueles que possuem potencial de outros que podem não ir para frente. Pensando nisso, alguns dos maiores especialistas do setor reuniram em um relatório quais são as melhores criptomoedas para investir em 2023.

Divulgado de forma gratuita nesta semana, o relatório "Onde Investir em 2023" apresenta de forma detalhada o contexto atual do mercado, quais as perspectivas para o futuro e os fundamentos gerais das tecnologias em desenvolvimento e também quais são ps projetos promissores para este ano, divididos em quatro segmentos: plataformas de contratos inteligentes, soluções de escalabilidade, finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) e infraestrutura.

Os especialistas lembram que "além de conhecer bem os ativos nos quais você irá alocar o seu capital, é necessário entender o cenário e o contexto que os envolve, afinal, uma estratégia certa no momento errado é uma estratégia errada".

E isso não é diferente no mercado de criptomoedas. Por isso, o material, que pode ser encontrado neste link, traz todo o histórico de desenvolvimento de setor, incluindo os desafios mais recentes enfrentados em 2022 e os avanços conquistados nos últimos anos, de novas tecnologias a uma adoção crescente.

"Centenas de novos protocolos foram criados, milhares de aplicações descentralizadas e contratos inteligentes foram construídos e colocados no ar em diferentes blockchains, o mercado de NFTs emergiu e a Ethereum mudou o seu mecanismo de consenso para o proof-of-stake", observam os especialistas.

Para ajudar os investidores a navegar pelo mercado de criptomoedas, os especialistas apresentam uma estratégia segura, mas com grande potencial de retorno, que pode ser seguida por qualquer um, assim como mais de dez projetos já em desenvolvimento no setor que devem ter um 2023 promissor.

Um dos exemplos de análise no relatório gratuito é a Ethereum, considerada o "principal protocolo de contratos inteligentes de código aberto e o primeiro a ser amplamente utilizado", projetada para "permitir que desenvolvedores criem e implementem aplicativos descentralizados (dApps) em sua plataforma através dos contratos inteligentes".

Os analistas destacam as principais mudanças pelas quais a rede passou, incluindo a atualização recente "The Merge", e as perspectivas para 2023, incluindo possíveis novas mudanças e o comportamento do ether, sua criptomoeda, no contexto atual.

"Embora o setor cripto esteja debaixo de uma nuvem cinzenta de incerteza e pessimismo, possui um valor cada vez maior e mais claro para todo o sistema financeiro e promete ser a nova fase da internet", destaca o documento.

