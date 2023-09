O que são fan tokens? Superintendente da CVM explica em novo vídeo

Os fan tokens surgiram nos últimos anos como uma opção digital para os times de futebol e outros esportes se conectarem com seus torcedores. O “novo sócio torcedor” promete vantagens aos detentores dos tokens e chamou a atenção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que publicou um vídeo explicando sobre o assunto na última quinta-feira, 14.

Já ouviu falar nos fan tokens?

Nosso Superintendente de Desenvolvimento de Mercado, Antonio Carlos Berwanger, explica um pouquinho sobre o assunto e a atuação da CVM com relação a eles.#vamosjuntos por um regulador forte e um mercado de capitais mais moderno.#cvm #saf #futebol pic.twitter.com/uIIy7YJNHE — CVM (@cvmgovbr) September 14, 2023

O que são fan tokens?

“Fan tokens são tokens que possibilitam maior engajamento dos torcedores de times de futebol”, explicou Antonio Carlos Berwanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado.

Atualmente, grandes clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain, Flamengo, Santos e Palmeiras já possuem seus fan tokens. O Grêmio, por outro lado, lançou recentemente o fan pass, que promete ser uma “evolução do fan token”.

O valor de mercado atual dos fan tokens supera R$ 1 bilhão, de acordo com dados do CoinGecko. O maior fan token atualmente é o do Barcelona.

No vídeo, Berwanger, da CVM, explica que os fan tokens não são classificados como valores mobiliários e, por isso, não são regulados pela autarquia.

“No momento, eles não possuem noção de investimento, ou seja, eles não são ofertados com o objetivo de oferecer retorno financeiro”, explicou o superintendente. Embora possam valorizar de acordo com a oferta e demanda, os fan tokens têm como objetivo principal o engajamento entre clubes e torcedores. Eles podem oferecer vantagens como camisas autografadas, a possibilidade de escolher os modelos de camisa do time, entre outros.

“Vamos juntos por um regulador forte e um mercado de capitais mais moderno”, escreveu a CVM na publicação do vídeo.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok