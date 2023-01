O que é Web 3.0? Tudo o que você precisa saber sobre a nova era da internet

Também conhecida como a "nova era da internet", a Web 3.0 engloba blockchain, criptomoedas, tokens não fungíveis (NFTs) e muito mais. Visando retirar a população dos domínios das grandes empresas de tecnologia e redes sociais, a descentralização é o ponto chave neste conceito.

