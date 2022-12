Metallica faz alerta de golpes com criptomoedas antes de lançamento de álbum

A lendária banda de heavy metal Metallica lançou um alerta aos seus fãs nesta terça-feira, 6, contra golpes de distribuição de criptomoedas logo antes do lançamento do seu esperado novo álbum, intitulado 72 Seasons.

Aproveitando o burburinho em torno do lançamento e da próxima turnê da banda, os golpistas começaram a alvejar os fãs dos músicos com promoções de caráter malicioso divulgadas nas redes sociais.

O Metallica, no entanto, foi rápido em apontar “o lado feio das mídias sociais”, pedindo aos fãs que evitassem os brindes relacionados à Metallica Crypto. A banda disse que "brindes de criptomoedas do Metallica são fraudes".

Recentemente, houve um aumento nos golpes que usam o YouTube como fachada. De acordo com a empresa de segurança em blockchain CertiK, golpes dessa natureza aumentaram 500% em um ano. Os golpes envolvendo o Metallica contribuem para as estatísticas, já que a banda alertou seus fãs contra canais falsos do YouTube que direcionam os usuários para sites de phishing não-oficiais.

Os fãs também foram solicitados a limitar suas interações a contas verificadas do Metallica nas redes socais, especialmente ao lidar com informações que podem ser consideradas “loucas demais para serem verdadeiras".

Embora a comunidade cripto seja capaz de reconhecer os sinais que indicam que determinados projetos são golpes, o alerta da banda busca orientar os fãs que não são familiarizados com o universo cripto e, teoricamente, podem ser vítimas mais suscetíveis a golpes.

O Metallica também compartilhou uma lista de canais oficiais nas redes sociais para garantir que nenhum fã caia nos golpes de distribuição de criptomoedas.

Recentemente, os golpistas do mercado cripto não pouparam nem mesmo as vítimas do CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, com promessas de “brindes” que “dobrariam suas participações em criptomoedas” para os clientes da exchange falida.

Os vídeos em questão usaram clipes de entrevistas antigas do empresário e manipularam o áudio para espalhar desinformação sobre um inexistente plano de recuperação dos fundos da FTX.

