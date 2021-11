Investidores apostam em fortes quedas nos preços de bitcoin, ether e shiba

Em 31 de dezembro, o preço do bitcoin será de US$ 53.097. É isso, pelo menos, o que acreditam quase 81 mil investidores que emitiram suas opiniões para o preço da maior criptomoeda do mundo sobre o último dia de 2021.

Os números vêm do CoinMarketCap, site de estatísticas e monitoramento de preços de criptomoedas que foi adquirido pela corretora Binance em abril de 2020 e que recentemente lançou uma ferramenta para seus usuários deixarem suas previsões de preço para os ativos digitais.

Os primeiros resultados não foram muito animadores para quem espera novas altas do mercado. Além da previsão de que o bitcion vai cair cerca de 18,5% até o final do ano em relação ao seu preço atual, os usuários da plataforma prevêem um cenário parecido para o ether. Segundo os mais de 53.400 votos, a criptomoeda da rede Ethereum valerá US$ 3.722 em 31 de dezembro, 21,5% menos do que o seu preço atual.

As previsões, claro, não são unânimes, mas uma média entre os votos de todos os participantes. Além disso, também não existe nenhum critério ou fator científico por trás das previsões, já que qualquer pessoa cadastrada no site pode deixar sua opinião, de forma totalmente livre, citando absolutamente qualquer valor.

O resultado pessimista da votação contrasta com analistas famosos e outros especialistas no assunto. O trader "PlanB", que criou o modelo de análise "stock-to-flow" para o bitcoin e acertou diversas previsões recentes, diz que a criptomoeda deve ser negociada a cerca de US$ 98 mil no final do ano, opinião corroborada pelo banco britânico Standard Cartered e mais uma série de nomes conhecidos. Já em relação ao ether, especialistas do Goldman Sachs divulgaram relatório recentemente prevendo a criptomoeda negociada a US$ 8 mil no final do ano.

Apesar do pessimismo dos participantes da enquete do CoinMarketCap em relação ao bitcoin e ao ether, outras criptomoedas têm apostas muito mais otimistas. Segunda a média de 60.430 votantes, a criptomoeda nativa da rede Cardano vai ser negociada a US$ 2,60 no último dia do ano, valor 25% acima do atual.

Não é o caso, entretanto, da shiba inu. A criptomoeda-meme, que se popularizou nos últimos meses, com uma alta superior a 900% em apenas um mês, tem uma previsão bastante negativa: de acordo com a média de 78.153 votos, o ativo será negociado a US$0,000024 no final de 2021, 55% a menos do que ela vale atualmente.

A votação, sem caráter científico, funciona basicamente como um "bolão", e a tendência é que aponte muito mais quais são as criptomoedas preferidas dos participantes do que de fato indiquem tendências de preço no futuro. Mesmo assim, não deixa de ser um recurso interessante para avaliar o sentimento de alguns participantes do mercado em relação a diferentes criptomoedas.

