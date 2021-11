Ethereum tem novo recorde e Goldman Sachs prevê alta de 80% ainda em 2021

Depois de quebrar mais um recorde de preço nesta terça-feira, 2, quando chegou a ser negociado acima de 4.521 dólares, o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, pode continuar subindo nos próximos dias. E subindo bastante: segundo o Goldman Sachs, a criptomoeda pode chegar a 8.000 dólares até o final do ano.

Segundo o diretor do setor de Global Markets do banco, Bernhard Rzymelka, o aumento de 80% no preço da criptomoeda do Ethereum pode acontecer caso o ativo digital continue acompanhando os índices de inflação como, segundo ele, aconteceu nos últimos dois anos.

Para Rzymelka, o ether acompanhou o setor particularmente de perto e, como a perspectiva de alta da inflação aumentou consideravelmente, o ether pode repetir o movimento em breve. O especialista incluiu em sua análise um gráfico comparando o movimento dos dois índices (abaixo), dizendo que, se a correlação histórica se mantiver e as pressões inflacionárias também, é possível visualizar uma meta de preço de 8.000 dólares para a criptomoeda nos próximos dois meses.

“No caso do Ethereum, o swap da inflação é fundamental para a previsão de preços. Afinal, o Ethereum acompanhou de perto os mercados de inflação, refletindo sua natureza pró-cíclica como um ativo baseado em rede”, destaca a análise.

Segunda maior blockchain do mundo, o Ethereum segue caminhando em direção à sua maior atualização, que pode acontecer em 2022. Recentemente, uma nova mudança na rede, realizada sob o nome de Altair Beacon, deu mais um passo para substituir o mecanismo de consenso da rede do atual proof-of-work para proof-of-stake. Além disso, a atualização London, realizada em agosto, acelerou a queima de tokens pela rede, reduzindo a oferta da criptomoeda.

Desde então, bilhões de dólares em ether já foram queimados e isso, segundo o especialista do Goldman Sachs, é outro fator que pode impulsionar o preço da criptomoeda: “Nos últimos meses, quase US$ 3 bilhões em ETH foram queimados desde a implementação do EIP-1559. Espera-se que a queima consistentemente mais alta conduza a deflação e preços mais altos para o ether".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube