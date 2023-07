Investidor lucra US$ 116 milhões após comprar US$ 0,31 em Ethereum há 8 anos

Um investidor desconhecido que participou da estreia do ether, a criptomoeda da Ethereum, no mercado movimentou as unidades do ativo adquiridas por ele pela primeira vez em oito anos. Caso ele venda essas moedas digitais, ele conseguiria um lucro na casa de US$ 116 milhões, ou cerca de 612.000%.

A movimentação foi identificada pela empresa de análise de blockchain Lookonchain. Em um post no Twitter, a companhia explicou que a carteira estava associada a um participante da Oferta Inicial de Moeda (ICO, na sigla em inglês) da Ethereum, que ocorreu há oito anos. Desde então, as unidades adquiridas do ativo nunca tinham sido transferidas.

À época, o investimento realizado foi de US$ 0,31, suficientes para adquirir 61.216 unidades de ether. As criptomoedas foram transferidas de uma carteira digital para outra e então enviadas a um endereço na corretora Kraken. Ainda não está claro se o investidor vendeu todos os ativos e realizou o seu lucro milionário potencial.

An Ethereum ICO participant woke up after 8 years of dormancy and deposited all 61,216 $ETH($116M) to #Kraken 2 hrs ago.

He received 61,216 $ETH($116M currently) at Ethereum Genesis, the ETH ICO price is ~$0.31.https://t.co/HLSXvqyBDb pic.twitter.com/YWVlIcxN99

— Lookonchain (@lookonchain) July 19, 2023