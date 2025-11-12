Investidor erra e gasta US$ 100 mil para transferir US$ 10 em bitcoin

Um investidor atraiu a atenção do mercado de criptomoedas na última terça-feira, 11, após cometer um erro incomum. Ao pagar a taxa necessária para realizar uma transferência de bitcoin, ele acabou gastando US$ 105 mil. Mas o valor transferido foi significativamente menor, de US$ 10.

As transferências realizadas em uma rede blockchain são públicas, mas nem todas as informações são divulgadas. Não há como saber, por exemplo, a identidade do investidor ou quem teria recebido os US$ 10. Entretanto, todos os valores e as carteiras digitais envolvidas puderam ser identificadas.

Toda transferência em um blockchain exige o pagamento de uma taxa para a sua conclusão. A taxa é usada para recompensar os responsáveis por validar a operação e concretizá-la. Além disso, toda rede conta com uma "fila" de transferências para serem processadas.

Ao mesmo tempo, é possível que a transferência "pule" a fila. Para isso, é necessário que o responsável ofereça uma taxa maior que a taxa padrão definida na rede, sem um limite do valor que poderá ser oferecido para que o validador aceite processar a transferência.

Entretanto, é extremamente raro que a taxa paga seja superior ao próprio valor transferido. Em geral, a cifra representa apenas uma pequena fração do valor. Por causa disso, o mercado especula que a forte diferença entre a taxa e o valor transferido indica um erro do investidor.

De qualquer forma, o erro fez com que a transferência fosse processada rapidamente. O valor oferecido como taxa, de US$ 105.197, era quase equivalente ao preço de 1 unidade de bitcoin no momento em que a operação foi realizada. Já a transferência foi significativamente menor.

O investidor acabou transferindo 0.00010036 unidade de bitcoin. A taxa média atual paga na rede da criptomoeda é de US$ 0,91. A título de comparação, o site Decrypt afirmou que conseguiu transferir US$ 10 recentemente pagando uma taxa de apenas US$ 0,30.

O mercado não descarta a hipótese de que o investidor tenha invertido os campos da transferência. Ou seja, o valor da taxa seria o valor que ele pretendia transferir, enquanto que o valor transferido seria o valor que ele pretendia oferecer como taxa. Entretanto, as características da rede blockchain impedem uma reversão da operação, deixando o investidor no prejuízo.

