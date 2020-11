Bilionários do bitcoin, irmãos Winklevoss farão live em evento da EXAME

O evento Future of Money, promovido pela EXAME para discutir inovação financeira e o futuro do dinheiro, terá um convidado de peso no próximo dia 17 de novembro. Um não… dois! Os gêmeos Winklevoss, conhecidos como os primeiros bilionários do bitcoin farão um keynote na noite especial sobre blockchain.

Tyler e Cameron Winklevoss, que fora do universo dos criptoativos ficaram famosos por terem criado a rede social que supostamente inspirou o Facebook e que gerou uma batalha judicial contra Mark Zuckerberg estarão ao vivo no YouTube da EXAME para um “fireside chat” — ou um bate-papo informal com os leitores — a partir das 18h30.

Após a polêmica com o criador do Facebook, os irmãos Winklevoss deram a volta por cima ao se tornarem early adopters do principal criptoativo do mundo — e, claro, ganharem muito dinheiro com isso.

Além deles, a noite sobre blockchain do Future of Money também terá outros nomes de peso. Dante Disparte, diretor do projeto Libra, a criptomoeda do Facebook, abre a programação com um keynote às 17h. Na sequência, às 17h45, é vez de Sandra Ro, CEO do Global Blockchain Business Council, seguida pelos irmãos gêmeos Winklevoss.

A programação continua com um debate, das 19h15 às 20h30, que será mediado por Marcelo Brogliato, fundador da Hathor Network, e terá participação de Thamilla Talarico, head de Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados na Daniel Law; Fabio Marras, CTO da IBM; e Fernando Ribeiro, da Oracle. Para fechar a noite, outro “fireside chat”, desta vez com Paul Veradittakit, do Pantera Capital, das 20h30 às 21h15.

Este será o sétimo dia do Future of Money, que desde o início de outubro promove debates e palestras online, sempre ao vivo, com nomes relevantes do mercado para discutir temas como o futuro do dinheiro, open banking, Pix, cibersegurança, fintechs e criptoativos.

Para ver a programação completa do Future of Money e se inscrever para participar gratuitamente do evento, clique aqui.