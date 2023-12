Gestoras de fundos de investimento lançam 3 comerciais de ETFs de bitcoin em 48 horas

As gestoras de fundos negociados em bolsa (ETF) de bitcoin lançaram duas novas peças publicitárias em meio à escalada de uma guerra de marketing para atrair investidores para seus novos produtos de investimento em criptomoedas. Um total de três anúncios foram divulgados em apenas dois dias.

A Bitwise lançou o primeiro anúncio de ETF de Bitcoin em 18 de dezembro, apresentando o ator Jonathan Goldsmith, conhecido como o "Homem Mais Interessante do Mundo" em uma campanha publicitária da cerveja Dos Equis.

Dias depois, em 20 de dezembro, a Hashdex divulgou seu primeiro anúncio apresentando um caminhão basculante com a legenda "Ações não são criptomoedas, renda fixa não é criptomoeda, metais preciosos? não, também não são criptomoedas", e em seguida promove o produto da empresa.

A Bitwise então respondeu com outro anúncio curto estrelado por Goldsmith em 20 de dezembro.

"Achei que você gostaria de saber que Satoshi manda lembranças", diz Goldsmith, em uma referência direta ao criador do Bitcoin.

No entanto, foi consenso nas redes sociais que a campanha publicitária da Bitwise é mais sofisticada e ganhou maior evidência.

Notavelmente, as peças promocionais das duas gestoras de ativos demonstra uma confiança exagerada no lançamento de um produto financeiro que ainda não recebeu aprovação regulatória.

Os analistas estimaram em 90% as chances de a SEC aprovar a maioria ou mesmo todos os 13 ETFs de Bitcoin sob análise até 10 de janeiro.

Em 20 de dezembro, o pioneiro do Bitcoin e CEO da JAN3, Samson Mow, fez um comentário sobre a importância das campanhas de marketing para o sucesso dos ETFs de Bitcoin.

Mow explicou que as empresas que disputam espaço no mercado de ETFs de Bitcoin estão todas competindo entre si por um mesmo grupo de investidores, fluxos de entrada e ativos sob gestão, acrescentando que suas principais armas são a força de suas marcas.

"Essa batalha pelo brilho laranja do Bitcoin vai esquentar de uma forma que vocês são incapazes de imaginar", escreveu.

"Você acha que Jonathan Goldsmith é interessante? Espere até que a BlackRock faça o anúncio com Novak Djokovic dizendo que 'Bitcoin é para vencedores'. Ou o anúncio do Super Bowl da Fidelity com Michael Saylor dizendo que não existe um segundo melhor ETF."