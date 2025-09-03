Gestora Galaxy Digital anuncia tokenização de ações: 'Modernização enorme'

A gestora Galaxy Digital anunciou nesta quarta-feira, 3, que vai começar a tokenizar as suas ações para oferecê-las a investidores. A operação é a primeira do tipo realizada por uma empresa com ações na Bolsa de Nasdaq e em uma grande rede blockchain pública.

O projeto faz parte de uma parceria com a empresa Superstate e envolve a emissão direta das ações da gestora em uma rede blockchain. Com isso, os tokens que representam as ações podem ser comprados e negociados pelos investidores no próprio mercado cripto.

Investidores que já possuem ações da Galaxy também poderão optar por tokenizar os papéis, solicitando o registro em uma rede blockchain. Segundo a gestora, o grande diferencial da operação em relação a outras ações tokenizadas é o envolvimento direto da própria empresa que é dona dos papéis.

Até então, projetos de tokenização de ações foram realizados por empresas terceiras que registram papéis de outras companhias em uma rede blockchain e os disponibilizam no mercado. Os tokens também não são considerados derivativos ou meras representações dos papéis, dando os mesmos direitos para os compradores que para outros acionistas.

Mike Novogratz, fundador e CEO da Galaxy Digital, disse que o projeto "ajuda a estabelecer as bases para um mercado de capitais em blockchain que une ações tradicionais com uma infraestrutura de próxima geração".

"Nosso objetivo é ter um patrimônio tokenizado que traga o melhor das criptomoedas – transparência, programabilidade e componibilidade – para o mundo tradicional. E estamos participando da construção de um modelo que possa ser escalável, não apenas para o Galaxy, mas para o mercado em geral", destacou.

A visão da gestora é que a operação traz mais velocidade, transparência e eficiência na negociação de ações, além de permitir compra e venda 24 horas, sete dias por semana e liquidação instantânea.

Robert Leshner, CEO da Superstate, disse que "esta é a primeira vez que uma empresa listada na Nasdaq é tokenizada em um grande blockchain público. Quando os tokens são trocados, a lista de acionistas registrados da Galaxy é atualizada em tempo real. Os mercados financeiros estão passando por uma grande atualização".

"As ações tokenizadas da Galaxy estarão disponíveis para investidores com credenciais aprovadas, que poderão mantê-las e transferi-las em suas próprias carteiras de criptomoedas. Quando ocorrem transferências entre os investidores, os registros de propriedade são atualizados pela Superstate, que atua como agente oficial de transferência", explicou a gestora.

