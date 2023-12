Fundo de criptomoedas é o multimercado mais rentável dos últimos 5 anos no Brasil, apontam dados

O fundo com exposição a criptomoedas BLP Crypto 100 FIM, da gestora BLP Crypto, é o multimercado mais rentável do Brasil nos últimos cinco anos, com retorno de 687,14%. Os dados são do portal Mais Retorno, que divulgou a lista com os dez fundos multimercado mais rentáveis do período.

A rentabilidade do BLP Crypto 100 FIM superou, por uma ampla margem, os 276,16% de retorno do Concórdia Harvest FIM, fundo multimercado com o segundo maior rendimento nos últimos cinco anos. O fundo cripto também superou instrumentos de investimento geridos por Banco do Brasil, Safra e Itaú.

A composição do BLP Crypto 100 FIM se baseia em 99% de exposição ao Genesis Block Fund, veículo que aloca os recursos geridos pela BLP Crypto em criptoativos, e 1% em títulos públicos federais. Já o Genesis Block Fund tem 80% do capital distribuído entre os dez maiores criptoativos em valor de mercado, e os outros 20% alocados em ativos que variam entre ‘mid caps’ e tokens distribuídos em ofertas iniciais (ICO, na sigla em inglês).

O fundo multimercado mais rentável dos últimos cinco anos foi primeiro criado no Brasil, em 2017, em um cenário regulatório muito diferente do atual. Alexandre Vasarhelyi, sócio-fundador e gestor da BLP Crypto, conta que o processo foi desafiador.

“O desafio faz essa vitória de ver o nosso produto como o mais rentável do país ainda mais saborosa. De certa forma, faz todo sentido, pois como a teoria conta, um retorno diferenciado só é obtido com produtos fora do radar do investidor”, afirma Vasarhelyi.

Em 2024, o cenário dos fundos com exposição a criptomoedas mudará, avalia o sócio-fundador da BLP Crypto. O lançamento dos primeiros ETFs ligados ao preço à vista do bitcoin nos Estados Unidos ampliará “em algumas ordens de grandeza a quantidade de investidores que poderão acessar os criptoativos”, acrescenta. E esse novo cenário criará um momento ainda mais interessante para os produtos da BLP Crypto.

“Pessoalmente, ver as grandes casas finalmente reconhecendo o nosso produto é um prazer muito grande, pois sempre enfrentamos muita desconfiança. Mas como meu pai sempre dizia: ‘contra números, não há argumentos’. Eu realmente acho que a ‘vitória’ do nosso fundo é uma vitória de todo o ecossistema”, conclui Vasarhelyi.

