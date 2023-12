Criptomoedas se aproximam do fim de 2023 em queda, mas ainda acumulam alta anual de até 600%

Nesta segunda-feira, 18, o bitcoin e as principais criptomoedas em valor de mercado iniciam a penúltima semana do ano em queda, após um 2023 repleto de novos recordes anuais de preço que marcaram o fim do “inverno cripto”.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 41.299, com queda de 1,45% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado ainda acumula alta de 149% desde o início de 2023.

O movimento recente de queda das criptomoedas fez com que a capitalização do setor como um todo perdesse cerca de US$ 50 bilhões nas últimas 24 horas. No entanto, é importante avaliar o cenário através de uma perspectiva de longo prazo, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Observa-se que importantes instituições financeiras, que anteriormente buscavam aumentar sua exposição ao mercado de criptoativos, parecem estar reduzindo suas posições. De acordo com o relatório semanal da CoinShares, é a primeira vez em onze semanas que se registra um fluxo negativo de capital em instrumentos institucionais com exposição a crypto, como ETPs. No entanto, isso não é motivo de pânico. Com a aproximação do fim do ano, é habitual que grandes instituições financeiras diminuam suas posições em ativos de maior risco para preservar os lucros anuais”, explicou o analista à EXAME.

“Além disso, é crucial considerar a perspectiva de longo prazo. Apesar do bitcoin ter sofrido uma queda de 4% durante o fim de semana, há um mês a criptomoeda estava cotada abaixo de US$ 37 mil, acumulando um aumento de mais de 10% desde então. O mercado ainda apresenta uma tendência de alta, e períodos de realização de lucros são comuns, especialmente nesta época do ano”, acrescentou.

Outras criptomoedas em queda

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 2.154 no momento, com queda de 2,72% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. No acumulado do ano, a segunda maior criptomoeda do mundo sobe 80%.

Outras criptomoedas apresentam quedas ainda maiores, mas que também seguem o padrão de altas significativas no acumulado do ano. A SOL, por exemplo, cai 1,6% nas últimas 24 horas, mas acumula alta de 610% desde o início de 2023.

"Observou-se também uma queda nas altcoins, um fenômeno que pode ser atribuído a sua correlação com o bitcoin. Com frequência, as altcoins seguem, de forma generalizada, as tendências estabelecidas pelo bitcoin, que atua como um barômetro para o mercado de criptoativos como um todo”, disse João Galhardo. O termo “altcoins” é frequentemente utilizado para se referir àquelas criptomoedas que não são o bitcoin.

“No entanto, voltando à visão de longo prazo, deve-se entender que variações de preço no curto prazo não impactam os fundamentos subjacentes dos protocolos que sustentam esses criptoativos. Essas variações, especialmente quando provocadas por movimentos do bitcoin, não alteram a base tecnológica ou o potencial de desenvolvimento desses ativos digitais”, acrescentou o especialista.

Confira as principais criptomoedas em queda nesta segunda-feira, de acordo com dados do CoinMarketCap:

• XRP (XRP): - 3,3%

• Solana (SOL): - 1,5%

• Cardano (ADA): - 4%

• Avalanche (AVAX): - 4,1%

• Dogecoin (DOGE): - 4,5%

• Polkadot (DOT): - 4,2%

• Polygon (MATIC): - 5,6%

• Toncoin (TON): - 2,7%

• Shiba Inu (SHIB): - 4%

• Litecoin (LTC): - 4%

• Internet Computer (ICP): - 12,1%

