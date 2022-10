Executivo do Walmart diz que criptomoedas provocarão 'grande disrupção' nos meios de pagamento

O diretor de tecnologia global do Walmart, Suresh Kumar, disse que as criptomoedas vão se tornar um “grande” vetor de disrupção, particularmente no que diz respeito às formas como os clientes pagarão por bens virtuais e físicos no futuro.

Falando no Yahoo Finance All Markets Summit em 17 de outubro, Kumar destacou a abordagem positiva do Walmart em relação aos ativos digitais, observando que “as criptomoedas se tornarão uma parte importante de como os clientes realizam transações” envolvendo bens físicos e virtuais.

“Acho que existem três grandes áreas de disrupção. As criptomoedas estão no meio disso”, disse ele, explicando que “a maneira como os consumidores estão se inspirando e descobrindo produtos” está mudando.

Kumar também sugeriu que uma quantidade significativa de clientes realizará transações comerciais através do Metaverso e de transmissões ao vivo em aplicativos de rede social. Assim, as criptomoedas podem vir a ser uma importante opção de pagamento nesses tipos de ambientes digitais:

“Quando você fala especificamente sobre criptomoedas, será sobre a descoberta de produtos, sejam físicos ou virtuais, tanto no Metaverso ou mesmo antes, e então a forma como as pessoas realizam transações.”

Isso pode explicar a recente incursão do Walmart no Metaverso Roblox, onde foi lançando o Walmart Land no final de setembro. A empresa está hospedando uma variedade de experiências virtuais no novo espaço, inclundo jogos, uma cabine de DJ e uma roda gigante, além de oferecer produtos e mercadorias virtuais chamados “verch” para os avatares dos usuários.

Tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas não fazem parte do metaverso do Walmart no Roblox neste estágio. No entanto, o Walmart havia indicado anteriormente através de registros de patentes de moedas digitais, tokens e NFTs que poderia vir a oferecer no metaverso em algum momento no futuro.

“Queremos garantir que o espaço seja livre de atritos para que os clientes possam realizar transações e fazer compras, e como eles podem extrair valor disso. E é aí que eu acho que muitas disrupções começarão a acontecer em termos de diferentes métodos e opções de pagamento”, disse ele.

Há rumores de que a gigante multinacional do varejo está trabalhando na implantação de suporte para pagamentos com criptomoedas há algum tempo, mas até agora apenas alarmes falsos surgiram, como o falso acordo com o Litecoin que foi anunciado por meio de um comunicado de imprensa frudulento em setembro passado. ano.

Havia cerca de 200 caixas eletrônicos de Bitcoin instalados em lojas do Walmart nos EUA em outubro de 2021. Os planos previam a expansão desse número para 8.000 em um momento não especificado no futuro.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok