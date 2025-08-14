Future of Money

Empresário Justin Sun processa Bloomberg depois de entrar em ranking de bilionários

Responsável por criar o blockchain Tron, Sun acumulou fortuna bilionária, mas afirma que empresa obteve informações privadas

Criptomoedas: empresário do setor processou Bloomberg (Steven Ferdman/Getty Images)

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17h27.

Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 17h35.

O empresário do mercado de criptomoedas Justin Sun entrou com um processo na última segunda-feira, 11, contra a Bloomberg. Ele alega que a empresa compartilhou informações privadas sobre seus investimentos após a sua inclusão no ranking de bilionários elaborado pela Bloomberg.

No processo, Sun afirma que a Bloomberg teria compartilhado informações confidenciais sobre seus investimentos, o que poderia gerar um "risco significativo de roubo, ataques de hackers, sequestros e outros danos físicos". A ação foi aberta nos Estados Unidos.

O bilionário afirma que a Bloomberg teria prometido a ele que as informações trazidas no seu "perfil" no ranking de bilionários seriam "estritamente confidenciais". Por isso, ele pede que a Justiça dos Estados Unidos proíba a empresa de divulgar esses dados e o seu patrimônio.

Sun ressaltou que, no mercado de criptomoedas, as transações com ativos digitais são "irreversíveis", e que possíveis roubos ou ataques resultariam em uma perda permanente do seu patrimônio, com poucas chances de recuperação dos ativos. Desse modo, a divulgação das informações seriam mais danosas.

Segundo o bilionário, ele foi procurado pela equipe da Bloomberg e foi questionado se teria interesse de compartilhar informações sobre sua fortuna para a verificação de patrimônio e possível inclusão no ranking de bilionários. Ele teria concordado após a garantia que as informações seriam confidenciais.

No processo, Sun também diz que a Bloomberg não costuma divulgar informações patrimoniais com o mesmo grau de detalhamento quando os ativos não são criptomoedas. A ação questiona essa diferença e ressalta que os dados informados possibilitariam ataques hackers.

O pedido de Sun é que a Bloomberg retire imediatamente as informações e arque com os custos do processo. Até o momento, os dados sobre a fortuna de Justin Sun seguem disponíveis no ranking de bilionários tradicionalmente divulgado pela empresa.

Os dados da Bloomberg apontam que Sun teria uma fortuna de US$ 12,4 bilhões, o que o colocaria na posição de número 241 no ranking. A empresa informa que ele possui mais de 60 bilhões de unidades da criptomoeda Tron, que ele criou, 17 mil unidades de bitcoin e 224 mil unidades de ether.

