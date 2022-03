Em movimento de expansão, FTX anuncia início de suas operações na Europa

Dando continuidade ao seu movimento de expansão global, a FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 7, a sua entrada na Europa, levando os seus serviços e operações para os cidadãos do continente através da FTX Europe.

De acordo com um comunicado da companhia, a nova divisão da FTX já recebeu o sinal verde da CySEC, a comissão de valores mobiliários do Chipre, para oferecer os seus produtos e serviços em todo o continente utilizando a versão europeia de sua plataforma.

Para Sam Bankman-Fried, CEO e fundador da FTX, a licença regulatória para atuar em continente europeu evidencia um dos maiores compromissos da corretora, que é o de oferecer uma forma segura e regulamentada para que os usuários possam investir em criptoativos.

“Estamos empolgados com o lançamento de nossas operações na Europa de forma regulamentada para melhor atender os usuários no continente. Com a continuidade de nosso crescimento, estamos constantemente procurando oportunidades para estarmos licenciados e de acordo com a regulação em todos os mercados que entrarmos. Iremos interagir com reguladores em vários países da Europa para continuar fornecendo um ambiente seguro para as pessoas negociarem criptomoedas”, disse Sam.

Entretanto, o anúncio da expansão da FTX para o continente europeu não parece ser novidade. Avaliada em US$ 32 bilhões, a corretora de criptomoedas captou US$ 400 milhões em sua mais recente rodada de investimentos, que de acordo com seu próprio CEO, tinha como objetivo principal aumentar a sua base de clientes, através de aquisições, parcerias e, evidentemente, a entrada da corretora em novos países e continentes.

